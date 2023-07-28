Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:30
Сегодня в Чулыме завершились ежегодные соревнования энергетиков в профессиональных навыках. В них приняли участие более 50 сотрудников АО «Электромагистраль» и АО «РЭС».
Полигон филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» был построен специально для таких соревнований еще в 2014 году и оснащен всем необходимым — электроустановками и другим оборудованием, которое позволяет показать все навыки, необходимые в профессии.
Целью данных соревнований было не столько выявить победителей, сколько проверить, насколько сотрудники профессионально подготовлены ко всем ситуациям, которые могут случиться при обслуживании оборудований подстанций. Кроме того, участники соревнований готовились к вопросам по охране труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации систем электроснабжения.
Преимущество таких мероприятий в том, что участники могут обменятся опытом в профессиональной сфере, а также продемонстрировать новые и усовершенствованные средства защиты и приспособления, технические средства, которые необходимы в работе.
В соревнования было пять этапов, среди них самыми яркими и зрелищными оказались:
Кроме практических заданий у участников были задания на знание теории безопасности организации работ.
Соревнования — это всегда борьба за победу и призы. В этих соревнованиях победители получили ключи от нового бригадного автомобиля ГАЗ «Соболь», которые гендиректор группы компаний РЭС Дмитрий Шароватов вручил бригаде филиала «Восточные электрические сети», занявшей 1 место.
На втором месте — бригада филиала «Новосибирские городские электрические сети»;
На третьем месте — бригада филиала «Чулымские электрические сети».
Призеры также получили почетные грамоты и ценные подарки. Кроме того, присутствовавший на церемонии награждения заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров вручил руководству компании Благодарственное письмо ведомства за повышение профессионального уровня персонала, обслуживающего электросетевой комплекс региона.
Группа компаний «РЭС» уверена, что такие соревнования помогают поддерживать интерес к работе, повышают профессиональные навыки и вносят свой вклад в поддержание бесперебойной и надежной работы электросетей на всей территории Новосибирской области.
В Новосибирской области АО «РЭС» инвестировало 43 млн рублей предприятия, поддерживающие работу электросетей.