Целью данных соревнований было не столько выявить победителей, сколько проверить, насколько сотрудники профессионально подготовлены ко всем ситуациям, которые могут случиться при обслуживании оборудований подстанций. Кроме того, участники соревнований готовились к вопросам по охране труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации систем электроснабжения.