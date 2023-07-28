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Более 50 энергетиков Новосибирской области соревновались в обслуживании подстанций

28 июля 2023, 07:28
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Соревнования энергетиков в Чулыме, 2023 год.
Масштабные соревнования персонала электросетевых компаний Новосибирской области прошли в Чулыме с 25 по 28 июля — электромонтеры соревновались в ремонте выключателя, ликвидации очага возгорания, а также реанимировали пострадавших от воздействия электроудара.

Сегодня в Чулыме завершились ежегодные соревнования энергетиков в профессиональных навыках. В них приняли участие более 50 сотрудников АО «Электромагистраль» и АО «РЭС».

Полигон филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» был построен специально для таких соревнований еще в 2014 году и оснащен всем необходимым — электроустановками и другим оборудованием, которое позволяет показать все навыки, необходимые в профессии.

Соревнования энергетиков в Чулыме, 2023 год.Соревнования энергетиков в Чулыме, 2023 год.
Соревнования энергетиков в Чулыме, 2023 год.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Этапы соревнований персонала новосибирских электросетевых компаний

Целью данных соревнований было не столько выявить победителей, сколько проверить, насколько сотрудники профессионально подготовлены ко всем ситуациям, которые могут случиться при обслуживании оборудований подстанций. Кроме того, участники соревнований готовились к вопросам по охране труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации систем электроснабжения.

Преимущество таких мероприятий в том, что участники могут обменятся опытом в профессиональной сфере, а также продемонстрировать новые и усовершенствованные средства защиты и приспособления, технические средства, которые необходимы в работе.

Соревнования энергетиков в Чулыме, 2023 год.Соревнования энергетиков в Чулыме, 2023 год.
Соревнования энергетиков в Чулыме, 2023 год.Соревнования энергетиков в Чулыме, 2023 год.
Соревнования энергетиков в Чулыме, 2023 год.Соревнования энергетиков в Чулыме, 2023 год.
Соревнования энергетиков в Чулыме, 2023 год.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

В соревнования было пять этапов, среди них самыми яркими и зрелищными оказались:

  • устранение очага пожара в распределительной подстанции 10 кВ;
  • освобождение пострадавшего от воздействия электротока, оказание первой помощи, реанимация (этап отрабатывался на роботе-тренажере);
  • ремонт выключателя 10 кВ;
  • вывод секции шин 10 кВ в ремонт.

Кроме практических заданий у участников были задания на знание теории безопасности организации работ.

Соревнования энергетиков в Чулыме, 2023 год.Соревнования энергетиков в Чулыме, 2023 год.
Соревнования энергетиков в Чулыме, 2023 год.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Победители и призы

Соревнования — это всегда борьба за победу и призы. В этих соревнованиях победители получили ключи от нового бригадного автомобиля ГАЗ «Соболь», которые гендиректор группы компаний РЭС Дмитрий Шароватов вручил бригаде филиала «Восточные электрические сети», занявшей 1 место.

На втором месте — бригада филиала «Новосибирские городские электрические сети»;

На третьем месте — бригада филиала «Чулымские электрические сети».

Призеры также получили почетные грамоты и ценные подарки. Кроме того, присутствовавший на церемонии награждения заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров вручил руководству компании Благодарственное письмо ведомства за повышение профессионального уровня персонала, обслуживающего электросетевой комплекс региона.

Группа компаний «РЭС» уверена, что такие соревнования помогают поддерживать интерес к работе, повышают профессиональные навыки и вносят свой вклад в поддержание бесперебойной и надежной работы электросетей на всей территории Новосибирской области.

Призовой автомобиль в соревнованиях энергетиков в Чулыме, 2023 год.Призовой автомобиль в соревнованиях энергетиков в Чулыме, 2023 год.
Призовой автомобиль в соревнованиях энергетиков в Чулыме, 2023 год.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
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