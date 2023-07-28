Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
В Ленинском районе Новосибирска на обочине улицы Немировича-Данченко заметили темнокожую красотку. Примечательно, но стояла она на месте, где обычно продают себя женщины легкого поведения. Это и зацепило горожан.
«На улице Немировича-Данченко появилась экзотика среди куртизанок, готовая составить конкуренцию легенде Новосибирска Анжеле», — написал автор поста в ВК-группе «АСТ-54».
В комментариях новосибирцы с юмором прокомментировали ситуацию. Вот, что они написали:
«Последствия сезона отключения горячей воды»;
«Результат переговоров со странами Африки»;
«Вчера мимо ехал, думал померещилось, ан нет!»
«Она просто с Белово, с угольного разреза»;
«Она ещё танцует бывает»;
«Может у неё с Анжелой обмен опытом».
Напомним, что ранее из Новосибирска выдворили нигерийскую проститутку.