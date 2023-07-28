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Чернокожая красотка вызвала ажиотаж на улице Немировича-Данченко в Новосибирске

28 июля 2023, 02:24
Фото: Midjourney
Темнокожую женщину могли спутать с проституткой
Темнокожую женщину заметили в Новосибирске на месте, где стоят знаменитый проститутки — на улице Немировича-Данченко.

В Ленинском районе Новосибирска на обочине улицы Немировича-Данченко заметили темнокожую красотку. Примечательно, но стояла она на месте, где обычно продают себя женщины легкого поведения. Это и зацепило горожан.

«На улице Немировича-Данченко появилась экзотика среди куртизанок, готовая составить конкуренцию легенде Новосибирска Анжеле», — написал автор поста в ВК-группе «АСТ-54».

В комментариях новосибирцы с юмором прокомментировали ситуацию. Вот, что они написали:

«Последствия сезона отключения горячей воды»;

«Результат переговоров со странами Африки»;

«Вчера мимо ехал, думал померещилось, ан нет!»

«Она просто с Белово, с угольного разреза»;

«Она ещё танцует бывает»;

«Может у неё с Анжелой обмен опытом».

Напомним, что ранее из Новосибирска выдворили нигерийскую проститутку.

Нигерийскую проститутку выдворили из России — она торговала телом в Новосибирске
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