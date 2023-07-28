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Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за полигона ТБО под Новосибирском

28 июля 2023, 02:42
Фото: 1MI
Местные жители не согласны с размещением мусоросортировочного комплекса
Глава СК РФ Александр Бастрыкин приказал начать уголовное дело из-за строительства полигона ТБО под Новосибирском, после сообщений о протестах местных жителей, которые опасаются за загрязнение питьевой воды в населенных пунктах.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать уголовное расследование в связи с информацией о протестах против строительства полигона для твёрдых бытовых отходов возле Плотниково и Жеребцово в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, им снова поступили заявления о несогласии с размещением мусоросортировочного комплекса и полигона твёрдых бытовых отходов рядом с указанными сёлами.

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В сообщении говорится, что местные жители ссылались на результаты научных исследований и опасались, что после строительства такого объекта поверхностные стоки смогут попасть в реки Ярскую, Боровую, Иню и Обь, что потенциально может привести к загрязнению питьевой воды в населённых пунктах.

Ранее глава Следственного комитета уже приступил к контролю за этой ситуацией, и региональное следственное комитет провёл процессуальную проверку, в результате которой было принято решение отказать в возбуждении дела.

Однако на этот раз Александр Бастрыкин поручил начать уголовное расследование и представить отчёт о выявленных обстоятельствах, а по окончании расследования — о его результатах.

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#Эмилия Губарева#Александр Бастрыкин#СК#СК РФ#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Полигон ТБО#Мусор
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