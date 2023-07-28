Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за полигона ТБО под Новосибирском

В сообщении говорится, что местные жители ссылались на результаты научных исследований и опасались, что после строительства такого объекта поверхностные стоки смогут попасть в реки Ярскую, Боровую, Иню и Обь, что потенциально может привести к загрязнению питьевой воды в населённых пунктах.