Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за полигона ТБО под Новосибирском

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Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать уголовное расследование в связи с информацией о протестах против строительства полигона для твёрдых бытовых отходов возле Плотниково и Жеребцово в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным ведомства, им снова поступили заявления о несогласии с размещением мусоросортировочного комплекса и полигона твёрдых бытовых отходов рядом с указанными сёлами.
В сообщении говорится, что местные жители ссылались на результаты научных исследований и опасались, что после строительства такого объекта поверхностные стоки смогут попасть в реки Ярскую, Боровую, Иню и Обь, что потенциально может привести к загрязнению питьевой воды в населённых пунктах.
Ранее глава Следственного комитета уже приступил к контролю за этой ситуацией, и региональное следственное комитет провёл процессуальную проверку, в результате которой было принято решение отказать в возбуждении дела.
Однако на этот раз Александр Бастрыкин поручил начать уголовное расследование и представить отчёт о выявленных обстоятельствах, а по окончании расследования — о его результатах.