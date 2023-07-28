Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Первым из высокопоставленных деятелей прыгнул с парашютом на авиашоу в Мочище мэр Новосибирска Анатолий Локоть в тандеме с инструктором 31 июля 2016 года. И даже выложил видео прыжка в соцсетях. Позже довелось наблюдать, как на одной из встреч с блогерами и СММ-щиками Анатолий Евгеньевич пытался поделиться эмоциями, которые он испытал во время прыжка. А блогер Константин Кошкин тут же поинтересовался у мэра: какие эмоции тот испытывает от поездок по дорогам Новосибирска?
VIP-персоны продолжили прыгать, как это сделал на авиашоу, например, замминистра транспорта Вячеслав Невежин.
Казалось бы за полтора месяца до губернаторских выборов прыжок с парашютом, на глазах 100 тысяч зрителей авиашоу, мог бы стать неплохой саморекламой для кандидата в губернаторы? Мы обратились ко всем пятерым (на тот момент) кандидатам с запросом: готов ли кто-нибудь из них прыгнуть с парашютом на авиашоу 2023?
Ответ прислали сотрудники «Единой России». Действующий губернатор выдвинут кандидатом на второй срок от этой партии. «30 июля 2023 года на авиационном фестивале „Виват, Россия!“ в Новосибирске запланировано официальное приветствие участников мероприятия губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым.
Мероприятие, указанное в вашем запросе, программой фестиваля не предусматривается». Так сказано в ответе. «Мероприятие, указанное в запросе» — это прыжок с парашютом, напоминаю.
Коммунист Роман Яковлев, оказывается уже совершал прыжок с парашютом ранее. Но повторять его на авиашоу, как это сделал первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть, он не собирается.
«С уважением отношусь к энтузиастам парашютного спорта. Его развитие способствует повышению обороноспособности нашей страны, приобретению необходимых для защитника Отечества навыков. Прыжок с парашютом — это преодоление себя, захватывающее ощущение свободного падения и возможность взглянуть на землю с высоты. Данный опыт был ещё в 2003 году.
В данный момент сосредоточен на избирательной кампании. Как говорится, крепко стою на родной земле, стараюсь быть ближе к её заботам и проблемам.
В ближайшее воскресенье встречаюсь с жителями Мошково, чтобы обсудить волнующие их вопросы, получить их предложения в предвыборную программу, которую формирую вместе с жителями региона», — ответил кандидат Роман Яковлев.
Была надежда, что прыгнуть решится Евгений Лебедев. Не так давно депутат позировал на фото из зоны СВО с трофейным американским гранатометом «Джавелин». Наверное, прыжок с парашютом не повредил бы имиджу депутату Совета депутатов города Новосибирска? Но, как ни странно, в ответ кандидата от ЛДПР вкралась память о прыжке мэра Локтя.
«Здравствуйте! Спасибо за ваш вопрос.
Конечно же, в списке моих желаний имеется и такое, как прыжок с парашютом, но повторять это за мэром Локтем в формате именно этого мероприятия я не собираюсь,
т. к. уверен, что ни к чему хорошему это не приведёт. С уважением, Е. В. Лебедев». Такой ответ кандидат прислал черед пресс-службу ЛДПР.
Кандидат от «Справедливой России» Владислав Плотников больше известен, как предприниматель, основатель и директор ТРК «Эдем» в Академгородке. В выборах такого высокого уровня он участвует впервые. Но тоже оказался не готов повысить свою известность с помощью публичного прыжка с парашютом.
«Прыжков с парашютом на авиашоу я не планирую.
Предпочитаю привлекать общественное внимание более приземленными делами.
При этом очень уважаю спортсменов, мастеров парашютного спорта. И, честно скажу, мне претит, когда такие поступки совершаются непрофессионалами напоказ, в желании что-то доказать или покрасоваться. Например, на месте мэра я бы провел это время с пользой для города — уверен, жители оценили бы это больше, чем прыжок с парашютом», — ответил кандидат через пресс-службу.
Проще всего оказалось общаться с кандидатом от партии «Коммунисты России» Андреем Щукиным. На телефонный звонок он ответил лично: «Нет, конечно. Во-первых, я боюсь высоты. Никогда с парашютом не прыгал, и не намерен. Во-вторых, у меня нет денег — заплатить за эту услугу. В-третьих, у меня 30 июля профессиональный праздник [День ВМФ].
Срочную я служил на корабле Балтийского флота. В этот святой для меня день буду смотреть парад из Питера».
Остается только сожалеть, что вскоре после этого разговора Андрей Щукин выбыл из борьбы за кресло губернатора Новосибирской области, так как не прошел муниципальный фильтр. И на выборах остались только четыре кандидата в губернаторы.
Таким образом, нам удалось выяснить, что ни один из кандидатов не готов прыгнуть с парашютом за полтора месяца до выборов. Разумный и рациональный подход в их глазах перевешивают возможные плюсы от повышения известности, благодаря такому смелому, но довольно эксцентричному шагу.