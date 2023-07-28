Первым из высокопоставленных деятелей прыгнул с парашютом на авиашоу в Мочище мэр Новосибирска Анатолий Локоть в тандеме с инструктором 31 июля 2016 года. И даже выложил видео прыжка в соцсетях. Позже довелось наблюдать, как на одной из встреч с блогерами и СММ-щиками Анатолий Евгеньевич пытался поделиться эмоциями, которые он испытал во время прыжка. А блогер Константин Кошкин тут же поинтересовался у мэра: какие эмоции тот испытывает от поездок по дорогам Новосибирска?