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Модульбанк предложил новый способ оплаты: по платежным стикерам МИР

28 июля 2023, 07:22
Фото: 1MI
В Модульбанке появилась возможность оплачивать покупки через платежные стикеры МИР. Их можно приклеивать к любой поверхности (кошельку, чехлу, браслету) и прикладывать к терминалу вместо пластиковых карт.

«На стикере нет реквизитов, оплата проходит бесконтактно, данные безопасно защищены, у мошенников не будет возможности их получить для онлайн-оплаты», — сказал председатель правления Модульбанка Павел Семенов. Об этом сообщает properm.ru.

Согласно опросу Smart Ranking, из 1,2 тыс. человек около 10% хотели бы купить себе стикер. Некоторых хотят приобрести их потому, что соскучились по бесконтактному способу оплаты, а другие интересуются новинками в сфере банковских технологий.

Отмечается, что опрос проводился весной во всех регионах страны. В рамках исследования агентство опрашивало также представителей банков.

Согласно прогнозам аналитиков Smart Ranking, рынок платежных стикеров продолжит расти и к концу года составит четыре миллиона штук с общей выручкой более 1,5 миллиарда рублей.

В первом квартале 2023 года в РФ купили около 1 миллиона платежных стикеров, а выручка банков от их продажи составила 400 миллионов рублей. Наряду с Модульбанком такой инструмент предлагают многие крупные банки: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие.

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