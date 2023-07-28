Модульбанк предложил новый способ оплаты: по платежным стикерам МИР

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
«На стикере нет реквизитов, оплата проходит бесконтактно, данные безопасно защищены, у мошенников не будет возможности их получить для онлайн-оплаты», — сказал председатель правления Модульбанка Павел Семенов. Об этом сообщает properm.ru.
Согласно опросу Smart Ranking, из 1,2 тыс. человек около 10% хотели бы купить себе стикер. Некоторых хотят приобрести их потому, что соскучились по бесконтактному способу оплаты, а другие интересуются новинками в сфере банковских технологий.
Отмечается, что опрос проводился весной во всех регионах страны. В рамках исследования агентство опрашивало также представителей банков.
Согласно прогнозам аналитиков Smart Ranking, рынок платежных стикеров продолжит расти и к концу года составит четыре миллиона штук с общей выручкой более 1,5 миллиарда рублей.
В первом квартале 2023 года в РФ купили около 1 миллиона платежных стикеров, а выручка банков от их продажи составила 400 миллионов рублей. Наряду с Модульбанком такой инструмент предлагают многие крупные банки: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие.