По программе «Взлет — от стартапа до IPO» малый и средний бизнес получил 23 млрд

Корпорация МСП в рамках этой программы предоставляет кредитование по льготной ставке 3% годовых через дочерний МСП Банк. Поддержка рассчитана на компании, задействованные в приоритетных направлениях, таких как искусственный интеллект, НКИТ, новые производственные технологии, биотехнологии, фармацевтика. Больше всего компаний, которые обратились за льготными кредитами, из Москвы, Санкт-Петербурга, Томской области, Удмуртии, Башкирии, передает ria.ru.