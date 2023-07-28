По программе «Взлет — от стартапа до IPO» малый и средний бизнес получил 23 млрд

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Корпорация МСП в рамках этой программы предоставляет кредитование по льготной ставке 3% годовых через дочерний МСП Банк. Поддержка рассчитана на компании, задействованные в приоритетных направлениях, таких как искусственный интеллект, НКИТ, новые производственные технологии, биотехнологии, фармацевтика. Больше всего компаний, которые обратились за льготными кредитами, из Москвы, Санкт-Петербурга, Томской области, Удмуртии, Башкирии, передает ria.ru.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что развитие таких предприятий решает задачи по внедрению инновационных технологий, обеспечению технологического суверенитета, созданию кадрового резерва высококвалифицированных сотрудников.
«Это и инженеры, и ученые, специалисты в области биотехнологий, фармацевтики. Сейчас особенно высок потенциал высокотехнологичных МСП, и задача государства — создать условия для развития этого потенциала», — сказал он.
Как отметил глава КМСП Александр Исаевич, данная мера поддержки оказалась востребованной и уже охватывает не только московских и петербургских предпринимателей, но высокотехнологичные МСП из 34 регионов России.
Госпрограмма развития предполагает комплексную финансовую и нефинансовую поддержку с момента выращивания перспективной идеи до выхода компании на рынок. Подать заявку на участие в ней можно через цифровую платформу МСП.РФ, которая создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития.