Программа праздника будет следующей: в 10 часов состоится торжественный подъем флага ВМФ РФ у мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» на улице Обская, 2. Затем поздравят участников мероприятия, а также пройдет возложение цветов к закладному камню, после чего будет минута молчания.