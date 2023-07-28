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Published Сегодня, 03:58
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В воскресенье, 30 июля, новосибирцы соберутся на Михайловской набережной, чтобы отметить День Военно-Морского Флота России. Это мероприятие будет организовано Новосибирским морским собранием и Сибирским государственным университетом водного транспорта при поддержке мэрии города.
Программа праздника будет следующей: в 10 часов состоится торжественный подъем флага ВМФ РФ у мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» на улице Обская, 2. Затем поздравят участников мероприятия, а также пройдет возложение цветов к закладному камню, после чего будет минута молчания.
С 11 до 12 часов организуют патриотический концерт на площадке в Парково-культурном комплексе «Михайловская набережная». Таким образом, все желающие смогут насладиться музыкой и песнями, посвященными морской тематике, и вместе отметить этот значимый день.