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Стала известна программа празднования Дня ВМФ в Новосибирске 30 июля

28 июля 2023, 03:58
Фото: 1MI
Программа празднования
30 июля состоится празднование Дня ВМФ России, в программе которого предусмотрены торжественный подъем флага ВМФ, возложение цветов к закладному камню, минута молчания и патриотический концерт на Михайловской набережной.

В воскресенье, 30 июля, новосибирцы соберутся на Михайловской набережной, чтобы отметить День Военно-Морского Флота России. Это мероприятие будет организовано Новосибирским морским собранием и Сибирским государственным университетом водного транспорта при поддержке мэрии города.

Программа праздника будет следующей: в 10 часов состоится торжественный подъем флага ВМФ РФ у мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» на улице Обская, 2. Затем поздравят участников мероприятия, а также пройдет возложение цветов к закладному камню, после чего будет минута молчания.

С 11 до 12 часов организуют патриотический концерт на площадке в Парково-культурном комплексе «Михайловская набережная». Таким образом, все желающие смогут насладиться музыкой и песнями, посвященными морской тематике, и вместе отметить этот значимый день.

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#День ВМФ#Новосибирск#Общество#Город#Эмилия Губарева
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