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«Тебе бы похудеть, корова»: новосибирская ученица довела себя до булимии из-за парня

28 июля 2023, 06:44
Фото: 1MI
Девушка отказывалась от любимой еды
Новосибирская школьница Катя пытается бороться с булимией и начать нормально есть. Все началось два года назад после оскорблений от парня.

Как рассказала «КП-Новосибирск» девушка Катя, комплексы на почве еды возникли у нее в 13 лет. Старшая сестра начала увлекаться диетами и считала младшенькую толстой, о чем старалась сообщить при любом удобном случае. При этом она оправдывала свои оскорбления благими намерениями, поскольку Кате якобы нужно экстренно худеть.

Но настоящий стресс у юной сибирячки начался в шестнадцать лет после оскорбления от любимого человека.

«Он знал о моих чувствах к нему. И написал: „Тебе бы похудеть, корова“. Вот тогда я и начала загоняться. А он даже и не знает, что произошло со мной», — признается Катя.
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При этом в свои шестнадцать девочка весила семьдесят килограммов. Но после этого начались резкие ограничения в еде. После каждого приема пищи Катя пила много воды, шла в туалет и вызывала рвоту. Зачастую за весь день она могла выпить только чай без сахара. Если же от пищи не получалось избавиться, начинались истерики.

В итоге девушка похудела до 53 килограммов. Но счастья это не принесло, поскольку начались боли в желудке. После приема пищи боль усиливалась, поэтому Катя не могла наесться досыта. При этом за дочь начала переживать мама.

Сейчас Кате восемнадцать лет, она работает поваром и пытается бороться с булимией. При этом ее вес постоянно скачет до критически низких показателей.

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По мнению врача, подобные эксперименты опасны для жизни.

«Страдает эндокринная система. Также не вырабатываются половые гормоны, что приводит к отсутствию менструального цикла и бесплодию. Организм преждевременно стареет, истончаются кости, что приводит даже к перелому позвоночника. Высок и риск развития середечно-сосудистых заболеваний», — рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог-диетолог Ольга Рождественская.
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