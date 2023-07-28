«Тебе бы похудеть, корова»: новосибирская ученица довела себя до булимии из-за парня

При этом в свои шестнадцать девочка весила семьдесят килограммов. Но после этого начались резкие ограничения в еде. После каждого приема пищи Катя пила много воды, шла в туалет и вызывала рвоту. Зачастую за весь день она могла выпить только чай без сахара. Если же от пищи не получалось избавиться, начинались истерики.