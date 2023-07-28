Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В Новосибирске 28 июля 2023 года Железнодорожным районным судом было принято решение о применении меры пресечения в отношении 32-летнего Дмитрия Пащенко, известного экстрасенса.
Ему назначено заключение под стражу на два месяца до 27 сентября 2023 года. По версии следствия, Дмитрий Пащенко мог обмануть жертву и злоупотребил её доверием, предлагая экстрасенсорные услуги для улучшения семейных отношений.
«За нос» он водил сибирячку год. Он якобы отворожил и приворожил ее сожителя. За это получил около 5 000 000 рублей, которые принадлежали потерпевшей.
Наказание, назначенное судом, пока не является окончательным и может быть изменено.