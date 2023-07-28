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В Новосибирске экстрасенс приворожил сожителя сибирячки за 5 млн рублей

28 июля 2023, 05:08
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Женщина хотела приворожить кавалера
Суд заключил под стражу экстрасенса Дмитрия за обвинение в мошенничестве, связанным с предоставлением экстрасенсорных услуг и присвоении 5 миллионов рублей.

В Новосибирске 28 июля 2023 года Железнодорожным районным судом было принято решение о применении меры пресечения в отношении 32-летнего Дмитрия Пащенко, известного экстрасенса.

Ему назначено заключение под стражу на два месяца до 27 сентября 2023 года. По версии следствия, Дмитрий Пащенко мог обмануть жертву и злоупотребил её доверием, предлагая экстрасенсорные услуги для улучшения семейных отношений.

«За нос» он водил сибирячку год. Он якобы отворожил и приворожил ее сожителя. За это получил около 5 000 000 рублей, которые принадлежали потерпевшей.

Наказание, назначенное судом, пока не является окончательным и может быть изменено.

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#Экстрасенс#Суд#Эмилия Губарева#Общество#Криминал
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