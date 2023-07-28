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В Новосибирске на 106 млн оштрафовали подрядчика ЛДС Грибана за срыв сроков

28 июля 2023, 13:21
Фото: atas.info
Подрядчику ЛДС в Новосибирске присудили штраф в 106 млн рублей
Генподрядчику ЛДС в Новосибирске Алексею Грибану назначили штраф в размере 106 млн рублей за срыв сроков строительства. Об этом сообщили в суде.

Осенью прошлого года главу компании ООО «ЭлинАльфа» оштрафовали за срыв сроков сдачи ледовой арены. Но спустя время это решение обжаловал адвокат Грибана.

На днях судья снова рассмотрело это дело и повторно назначил штраф. Полная сумма санкции составила 106,7 млн рублей. Грибану необходимо выплатить эти деньги в течение 60 дней.

Напомним, ЛДС на левом берегу Новосибирска должны были достроить до осени 2022 года, но этого не случилось — сроки изменились. Сдачу объекта переносили несколько раз, а за отставание ругали местных властей и в первую очередь генподрядчика.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#ЛДС#Суд
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