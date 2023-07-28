В Новосибирске на 106 млн оштрафовали подрядчика ЛДС Грибана за срыв сроков

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Осенью прошлого года главу компании ООО «ЭлинАльфа» оштрафовали за срыв сроков сдачи ледовой арены. Но спустя время это решение обжаловал адвокат Грибана.
На днях судья снова рассмотрело это дело и повторно назначил штраф. Полная сумма санкции составила 106,7 млн рублей. Грибану необходимо выплатить эти деньги в течение 60 дней.
Напомним, ЛДС на левом берегу Новосибирска должны были достроить до осени 2022 года, но этого не случилось — сроки изменились. Сдачу объекта переносили несколько раз, а за отставание ругали местных властей и в первую очередь генподрядчика.