В Новосибирске состояние стелы Героям-Панфиловцам проверит глава СК РФ

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Сибиряки заявляли, что со временем стела начала тускнеть и никто ее давно не реконструировал. Изображенные на ней слова и фотографии героев практически полностью выцвели.
Последний раз мемориал воинам-панфиловцам приводили в порядок три года назад. Из-за жалоб новосибирцев Следком организовал проверку.
Бастрыкин лично взял эту ситуацию на контроль. Он поручил главе СУ СКР по Новосибирской области доложить о результатах проверки.