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В Новосибирске состояние стелы Героям-Панфиловцам проверит глава СК РФ

28 июля 2023, 13:04
Фото: СК России/группа в ВК
Состояние стелы Героям-Панфиловцам проверит глава СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал разобраться с плохим состоянием стелы Героям-Панфиловцам в Новосибирске. Ранее горожан возмутил вид памятника.

Сибиряки заявляли, что со временем стела начала тускнеть и никто ее давно не реконструировал. Изображенные на ней слова и фотографии героев практически полностью выцвели.

Последний раз мемориал воинам-панфиловцам приводили в порядок три года назад. Из-за жалоб новосибирцев Следком организовал проверку.

Бастрыкин лично взял эту ситуацию на контроль. Он поручил главе СУ СКР по Новосибирской области доложить о результатах проверки.


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#Алина Шефер#Стела#Глава СК Бастрыкин#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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