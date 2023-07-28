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В Новосибирске закроют на реконструкцию сквер S7 на улице Орджоникидзе

28 июля 2023, 03:10
Фото: atas.info
Сейчас сквер в плохом состоянии
Стартуют работы по благоустройству сквера «Крылья Сибири» в центре Новосибирска на пересечении улиц Орджоникидзе и Советской: там заменят покрытия тротуаров, установят новое освещение, лавочки и арт-объекты.

В пятницу, 28 июля начинаются работы по благоустройству сквера «Крылья Сибири» в центре Новосибирска напротив «Болгарского дома». Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Обновление сквера будет осуществляться в рамках соглашения с авиакомпанией S7 airlines.

Благоустройство начнут проводиться в два этапа. Первый этап, включающий основные работы, закончится до конца строительного сезона в 2023 году. Озеленение и установка малых архитектурных форм запланированы на 2024 год.

Фото: Анна Терешкова
В Новосибирске представили проект реконструкции сквера «Крылья Сибири»
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По новому дизайн-проекту обновленного сквера будут заменены твёрдые покрытия и тротуары, установлено новое освещение, лавочки, урны и арт-объекты. Также создадут амфитеатр и отремонтируют чашу фонтана.

Вице-мэр просит горожан отнестись с пониманием к тому, что одна из центральных зон отдыха останется закрытой для посещения. Она подчеркнула, что работы проводятся для того, чтобы жители могли наслаждаться обновленным сквером.

Напомним, что также в Новосибирске закрыт на реконструкцию Первомайский сквер. Горожане остались без двух скверов в центре города.

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#Эмилия Губарева#Сквер#Крылья Сибири
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