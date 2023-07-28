В Новосибирске закроют на реконструкцию сквер S7 на улице Орджоникидзе

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
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Updated Сегодня, 03:12
В пятницу, 28 июля начинаются работы по благоустройству сквера «Крылья Сибири» в центре Новосибирска напротив «Болгарского дома». Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Обновление сквера будет осуществляться в рамках соглашения с авиакомпанией S7 airlines.
Благоустройство начнут проводиться в два этапа. Первый этап, включающий основные работы, закончится до конца строительного сезона в 2023 году. Озеленение и установка малых архитектурных форм запланированы на 2024 год.
По новому дизайн-проекту обновленного сквера будут заменены твёрдые покрытия и тротуары, установлено новое освещение, лавочки, урны и арт-объекты. Также создадут амфитеатр и отремонтируют чашу фонтана.
Вице-мэр просит горожан отнестись с пониманием к тому, что одна из центральных зон отдыха останется закрытой для посещения. Она подчеркнула, что работы проводятся для того, чтобы жители могли наслаждаться обновленным сквером.
Напомним, что также в Новосибирске закрыт на реконструкцию Первомайский сквер. Горожане остались без двух скверов в центре города.