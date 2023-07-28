В Новосибирской области стало меньше случаев отключения электричества

По сравнению с прошлым годом новосибирским энергетикам удалось более чем на треть снизить количество отключений в высоковольтных сетях 110 кВ. Кроме того, на 20% сократилось и среднее время отключений в сети 0,4 кВ, с помощью которой осуществляется электроснабжение бытовых потребителей и населения.