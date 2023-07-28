atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июля 2023, 04:08

Published 28 июля 2023, 04:08

Modified 28 июля 2023, 04:10

Updated 28 июля 2023, 04:10

Снабжение потребителей в регионе стало еще более стабильным

В Новосибирской области стало меньше случаев отключения электричества

28 июля 2023, 04:08
Фото: пресс-служба АО "РЭС". Снабжение потребителей в регионе стало еще более стабильным
В июле в акционерном обществе «Региональные электрические сети» подвели итоги производственной деятельности в части обеспечения надежности электроснабжения. Это один из ключевых приоритетов компании

По итогам первого полугодия 2023 года показатели надежности энергоснабжения в регионе остаются на высоком уровне, достигнутом за последние годы. А по некоторым направлениям удалось даже улучшить ситуацию, отмечают в АО «РЭС».

По сравнению с прошлым годом новосибирским энергетикам удалось более чем на треть снизить количество отключений в высоковольтных сетях 110 кВ. Кроме того, на 20% сократилось и среднее время отключений в сети 0,4 кВ, с помощью которой осуществляется электроснабжение бытовых потребителей и населения.

«Энергетики уделяют пристальное внимание мероприятиям по снижению рисков технологических нарушений на энергообъектах, находящихся в зоне ответственности филиалов компании. Кроме того, тщательно отслеживается динамика индикативных показателей уровня надежности, а также регулярно проводится анализ аварийности в сетях АО „РЭС“, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В течение первого полугодия 2023 года число масштабных технологических нарушений в сетях АО «РЭС» было минимизировано, возникавшие аварийные отключения в основном были вызваны внешними факторами — несанкционированными действиями сторонних лиц в охранных зонах энергообъектов или неблагоприятными погодными условиями, подчеркивают в компании.

Читайте также:
Энергетики продолжают познавательные экскурсии в честь 90-летия электросетейЭнергетики Новосибирской области активно готовят сети к зимеОколо 40 тысяч «умных» счетчиков смонтируют энергетики в Новосибирской области
#Экономика#Новосибирская область#РЭС#Энергетики#Сети
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика