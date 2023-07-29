Авиашоу в Мочище 30 июля 2023: полная программа, как доехать на аэродром

30 июля на аэродроме Мочище пройдет традиционное авиашоу. В этом году мероприятие приурочено к нескольким важным датам. О том, что ждет новосибирцев на авиашоу и как до него добраться — в материале Atas.info.

Как сообщается на сайте аэродрома Мочище, авиашоу, намеченное на 30 июля, совпадет сразу с несколькими важными датами российской авиации. В 2023 году в России отметят столетие отечественной и гражданской авиации, столетний юбилей Министерства спорта Российской Федерации и 110 лет со дня рождения трижды Героя Советского Союза и уроженца Новосибирска Александра Покрышкина. Нынешний авиафестиваль получит название «Виват, Россия!». В масштабном мероприятии задействуют 400 человек и 80 воздушных судов. Среди участников — воздушные силы ВСК России, пилотажная группа «Русь» (Вязьма), пилотажная группа «Барсы» (Сургут), Федерация сверхлегкой авиации (Омск), а также группа «Геликоптер, „СибНИА им. С. А. Чаплыгина“ (Новосибирск) и представители авиационного учебного центра имени Покрышкина. «Стрижей» не будет: названа окончательная программа авиашоу-2023 в Новосибирске Узнать подробнее В масштабном мероприятии задействуют 400 человек и 80 воздушных судов. Среди участников — воздушные силы ВСК России, пилотажная группа «Русь» (Вязьма), пилотажная группа «Барсы» (Сургут), Федерация сверхлегкой авиации (Омск), а также группа «Геликоптер, „СибНИА им. С. А. Чаплыгина“ (Новосибирск) и представители авиационного учебного центра имени Покрышкина. С 09.00 до 10.30 утра выступят авиамоделисты. Также в этот промежуток можно будет увидеть полеты мотодельтапланов, мотопарапланов и парад воздушных шаров. С 10.30 по 10.45 утра состоится торжественное открытие авиационного фестиваля. С 10.45 до 14.30 новосибирцы смогут увидеть показательные выступления участников авиашоу, среди которых ожидается пролет представителей аэродрома Мочище, а также ДОСААФ Новосибирска. Кроме того, свою страсть к полету докажут и владельцы частных воздушных судов. Зрелищные пролеты будут сопровождаться аккомпанементом Новосибирского симфонического оркестра. С 14.30 до 15.00 сибиряки смогут выиграть призы от организаторов и партнеров авиашоу. В 15.00 авиационный фестиваль «Виват, Россия!» торжественно закроется. Однако это не единственное, чем постараются удивить зрителей авиационного шоу в Мочище. Новосибирцам покажут пролет вертолетов Robinson R-44, используемых в России ФБУ «Авиалесоохрана» для патрулирования лесных массивов (на родине геликоптеров в США технику использует полиция. Также вертолеты были закуплены в ЮАР, Парагвае, Перу, Доминиканской республике, Бразилии, Эквадоре и властями Филиппин). Уставшие от продолжительного шума самолетов и вертолетов могут перекусить благодаря полевой кухне и отвести детей в летнее кафе и на аттракционы. К услугам любителей истории — выставка военной и гражданской авиации, автомобилей ВОВ и ретромобили. Отдельную экспозицию представят байк-клубы. Как не встать в 14 км пробку по пути на авиашоу в Мочище, рассказали организаторы Узнать подробнее Как же добраться до столь масштабного авиашоу? Удобнее всего, чтобы не стоять в утомительных пробках, сесть на электричку — тем более, что в день авиашоу до станции Мочище запустят дополнительный транспорт. Также предусмотрены транзитные рейсы из других городов и станций, включая Коченево, Черепаново, Бердск, Сокур и Курундуса. Электропоезда будут ходить каждые десять-тринадцать минут, стоимость билета составит 40 рублей. Для того, чтобы оперативнее добраться в Мочище, новосибирцам необходимо добраться до Академгородка. Со станции «Сеятель» электропоезда отправляются в 08.02, 09:10, 09.39 и 10: 58 утра. Со станции «Мочище» электрички уедут в 13:28, 14:20 и 15:23 дня. Группа «Барсы» на авиашоу в Новосибирске покажет неизвестную ранее фигуру пилотажа Узнать подробнее Читайте также: Кто из кандидатов в губернаторы готов прыгнуть с парашютом на авиашоу в Новосибирске