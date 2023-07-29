atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Изображение материала

Авиашоу в Новосибирске 2023: три главных проблемы зрителей, их надо знать заранее

29 июля 2023, 10:49
Фото: atas.info
Самолеты на аэродроме "Мочище"
30 июля на аэродроме «Мочище» пройдет традиционное авиашоу. Как правило, на это событие съезжаются более 100 тысяч людей не только из Новосибирской области, но и из других регионов, поэтому по дороге образуются пробки, а на месте возникают проблемы с парковками и туалетами.

Гостей авиашоу ожидают ливни

Синоптики с утра в воскресенье 30 июля обещают с высокой вероятностью сильный ливень. Судя по прогнозу, дождь будет идти весь день и прекратится ненадолго лишь вечером. Температура воздуха с утра будет +18+19С, днем + 20+23С. Авиашоу проходит под открытым небом, скрыться от дождя на пространстве мероприятия будет негде, организаторы рекомендуют взять с собой зонты.

Авиашоу в Мочище 30 июля 2023: полная программа, как доехать на аэродром
Узнать подробнее

Удобства для гостей мероприятия

Люди приезжают на авиашоу семьями, поэтому актуальным вопросом остаются такие удобства, как туалеты. Шоу начнется утром и будет продолжаться до обеда, поэтому важным вопросом являются и точки, где можно будет поесть.

По словам директора фестиваля Александра Осокина, на территории, где пройдет мероприятие будут установлены мобильные биотуалеты в количестве достаточном для всех посетителей.

Также организаторы планируют развернуть работу десятков точек общественного питания, на мероприятии будет работать достаточное количество киосков, где можно будет перекусить.

Расписание электричек по маршруту Ст. Сеятель - Аэродром "Мочище"Расписание электричек по маршруту Ст. Сеятель - Аэродром "Мочище"
Расписание электричек по маршруту Ст. Сеятель - Аэродром "Мочище"

Электрички и парковки для тысяч автомобилей

Для того чтобы посетители мероприятия не встали в огромную многокилометровую пробку на Северном объезде, как это было в прошлом году, организаторы рекомендуют отправляться на авиашоу на электричках, которые будут курсировать между станцией «Сеятель» и аэродромом «Мочище».

Будет запущено четыре дополнительных электрички в одну сторону и три в обратную, электрички будут курсировать со средним интервалом в полчаса. Первая из них отправится со станции «Сеятель» в 8.02.

Руководителя аэродрома «Мочище» обвиняют в мошенничестве: за что пострадал Осокин
Узнать подробнее
Читайте также:
Авиашоу в Мочище 30 июля 2023: полная программа, как доехать на аэродромМинистр спорта Ахапов об авиашоу 2023 в Новосибирске: «Интерес к авиации велик»«Русь» и «Барсы»: министр спорта назвал участников авиашоу-2023 в Новосибирске
#Авиашоу#Самолеты#Авиация#Аэродром#Общество#Город#Авиашоу Новосибирск 2023#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина
Подпишитесь
Кто из кандидатов в губернаторы готов прыгнуть с парашютом на авиашоу в Новосибирске
Вчера, 04:43
«Стрижей» не будет: названа окончательная программа авиашоу-2023 в Новосибирске
27 июля, 03:26
Руководителя аэродрома «Мочище» обвиняют в мошенничестве: за что пострадал Осокин
27 июля, 02:31
Шесть районов Новосибирска дышат опасным формальдегидом
Вчера, 03:37
Мать 10 детей из Новосибирска рассказала о расходах на подготовку к школе
Вчера, 01:13
Новосибирский инфекционист обвинила японские суши в распространении описторхоза
Вчера, 09:38