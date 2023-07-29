30 июля на аэродроме «Мочище» пройдет традиционное авиашоу. Как правило, на это событие съезжаются более 100 тысяч людей не только из Новосибирской области, но и из других регионов, поэтому по дороге образуются пробки, а на месте возникают проблемы с парковками и туалетами.

Сюжет Авиашоу Новосибирск 2023