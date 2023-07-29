Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Синоптики с утра в воскресенье 30 июля обещают с высокой вероятностью сильный ливень. Судя по прогнозу, дождь будет идти весь день и прекратится ненадолго лишь вечером. Температура воздуха с утра будет +18+19С, днем + 20+23С. Авиашоу проходит под открытым небом, скрыться от дождя на пространстве мероприятия будет негде, организаторы рекомендуют взять с собой зонты.
Люди приезжают на авиашоу семьями, поэтому актуальным вопросом остаются такие удобства, как туалеты. Шоу начнется утром и будет продолжаться до обеда, поэтому важным вопросом являются и точки, где можно будет поесть.
По словам директора фестиваля Александра Осокина, на территории, где пройдет мероприятие будут установлены мобильные биотуалеты в количестве достаточном для всех посетителей.
Также организаторы планируют развернуть работу десятков точек общественного питания, на мероприятии будет работать достаточное количество киосков, где можно будет перекусить.
Для того чтобы посетители мероприятия не встали в огромную многокилометровую пробку на Северном объезде, как это было в прошлом году, организаторы рекомендуют отправляться на авиашоу на электричках, которые будут курсировать между станцией «Сеятель» и аэродромом «Мочище».
Будет запущено четыре дополнительных электрички в одну сторону и три в обратную, электрички будут курсировать со средним интервалом в полчаса. Первая из них отправится со станции «Сеятель» в 8.02.