Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В коротком видеоролике, распространившемся в телеграм-каналах, женщина бьет ребенка, сидящего в коляске по голове, затем хватает орущего малыша, швыряет его на пол магазина и накатывает на него коляску.
Все это происходит в магазине бытовой химии в поселке Горный. Благодаря тому, что инцидент попал на видео, издевательствами над ребенком заинтересовались следственные органы. По данному факту начата проверка.
В Новосибирске заметили сидящего на краю окна ребенка.