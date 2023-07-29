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Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Мать избила ребенка в магазине и вышвырнула его из коляски

29 июля 2023, 15:18
В социальных сетях распространяется видео, снятое в магазине поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области — на нем мать избивает ребенка, сидящего в коляске, а затем вытаскивает его и швыряет на пол.

В коротком видеоролике, распространившемся в телеграм-каналах, женщина бьет ребенка, сидящего в коляске по голове, затем хватает орущего малыша, швыряет его на пол магазина и накатывает на него коляску.

Все это происходит в магазине бытовой химии в поселке Горный. Благодаря тому, что инцидент попал на видео, издевательствами над ребенком заинтересовались следственные органы. По данному факту начата проверка.

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#Ольга Храмушкина#Дети#Избиение#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Тогучин
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