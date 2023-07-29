Мать избила ребенка в магазине и вышвырнула его из коляски

В социальных сетях распространяется видео, снятое в магазине поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области — на нем мать избивает ребенка, сидящего в коляске, а затем вытаскивает его и швыряет на пол.