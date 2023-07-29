atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Изображение материала

Новосибирск на советских открытках. Смотрим, как выглядел город в 70-е годы

29 июля 2023, 06:47
Фото: atas.info
Такие наборы выпускались в Москве для каждого крупного города
Во времена СССР для каждого крупного города централизовано выпускали комплекты почтовых открыток с изображениями наиболее известных достопримечательностей. И каждый может сам сопоставить, как выглядят эти места сегодня

Наборы почтовых открыток с городскими видами служили, в первую очередь, сувенирами. Конечно, можно было наклеить на карточку марку и отправить почтовое сообщение, но обычно такие наборы хранились дома в память о посещении того или иного города.

Основу нашего обзора составляет набор открыток, выпущенный в 1971 году, но сначала — вид на Оперный театр, изображенный на открытке 1957 года

Стоила такая открытка 20 копеек и была выпущена тиражом 70 тысяч экземпляров.Стоила такая открытка 20 копеек и была выпущена тиражом 70 тысяч экземпляров.
Стоила такая открытка 20 копеек и была выпущена тиражом 70 тысяч экземпляров.Стоила такая открытка 20 копеек и была выпущена тиражом 70 тысяч экземпляров.
Стоила такая открытка 20 копеек и была выпущена тиражом 70 тысяч экземпляров.
А это карточка из 60-х годов. По улице Станиславского тогда ходили трамваи.А это карточка из 60-х годов. По улице Станиславского тогда ходили трамваи.
А это карточка из 60-х годов. По улице Станиславского тогда ходили трамваи.
Фото: atas.info

И переносимсся в 70-е годы. Набор с фотографиями Б.Подгорного был выпущен издательством «Планета» тиражом аж в 730 тысяч и стоил всего 48 копеек.

Вокзальная магистраль. На первом плане магазин "Золотой ключик", далее виден ЦУМ.Вокзальная магистраль. На первом плане магазин "Золотой ключик", далее виден ЦУМ.
Вокзальная магистраль. На первом плане магазин "Золотой ключик", далее виден ЦУМ.
Фото: atas.info
Вокзал "Новосибирск-Главный". Привокзальная площадь и тогда была важным городским транспортным узлом.Вокзал "Новосибирск-Главный". Привокзальная площадь и тогда была важным городским транспортным узлом.
Вокзал "Новосибирск-Главный". Привокзальная площадь и тогда была важным городским транспортным узлом.
Фото: atas.info
Здание НГУ. Выглядит так-же, как и сейчас, только зелени вокруг значительно больше.Здание НГУ. Выглядит так-же, как и сейчас, только зелени вокруг значительно больше.
Здание НГУ. Выглядит так-же, как и сейчас, только зелени вокруг значительно больше.
Фото: atas.info
ГПНТБ смотрится непривычно без каскада фонтанов перед зданием и множества припаркованных автомобилей.ГПНТБ смотрится непривычно без каскада фонтанов перед зданием и множества припаркованных автомобилей.
ГПНТБ смотрится непривычно без каскада фонтанов перед зданием и множества припаркованных автомобилей.
Фото: atas.info
«Серо и пресно»: честные отзывы туристов о посещении Новосибирска
Узнать подробнее
Пересечение Гоголя и Красного проспекта.Пересечение Гоголя и Красного проспекта.
Пересечение Гоголя и Красного проспекта.
Фото: atas.info
Площадь Калинина. Тогда центр площади вполне логично был отведен под место для прогулок.Площадь Калинина. Тогда центр площади вполне логично был отведен под место для прогулок.
Площадь Калинина. Тогда центр площади вполне логично был отведен под место для прогулок.
Фото: atas.info
Пустынная площадь перед терминалом аэропорта "Толмачево". Сейчас такое трудно представить.Пустынная площадь перед терминалом аэропорта "Толмачево". Сейчас такое трудно представить.
Пустынная площадь перед терминалом аэропорта "Толмачево". Сейчас такое трудно представить.
Фото: atas.info
А вот почтовое отделение № 90 и гостиница "Золотая долина" в Академгородке почти не изменилисьА вот почтовое отделение № 90 и гостиница "Золотая долина" в Академгородке почти не изменились
А вот почтовое отделение № 90 и гостиница "Золотая долина" в Академгородке почти не изменились
Фото: atas.info
Сквер Героев революции. Его фотографии в обязательном порядке присутствуют почти во всех наборах советских открыток.Сквер Героев революции. Его фотографии в обязательном порядке присутствуют почти во всех наборах советских открыток.
Сквер Героев революции. Его фотографии в обязательном порядке присутствуют почти во всех наборах советских открыток.
Фото: atas.info
Читайте также:
"Машина времени": кинодокументалисты представили уникальную хронику НовосибирскаФото раритетной «Волги» с цепью вместо руля опубликовал блогер из НовосибирскаТОП-10 фото цветущего Ботсада под Новосибирском — дух захватывает
#Фото#СССР#История#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Кто из кандидатов в губернаторы готов прыгнуть с парашютом на авиашоу в Новосибирске
Вчера, 04:43
«Стрижей» не будет: названа окончательная программа авиашоу-2023 в Новосибирске
27 июля, 03:26
Руководителя аэродрома «Мочище» обвиняют в мошенничестве: за что пострадал Осокин
27 июля, 02:31
Шесть районов Новосибирска дышат опасным формальдегидом
Вчера, 03:37
Мать 10 детей из Новосибирска рассказала о расходах на подготовку к школе
Вчера, 01:13
Новосибирский инфекционист обвинила японские суши в распространении описторхоза
Вчера, 09:38