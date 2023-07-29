Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Наборы почтовых открыток с городскими видами служили, в первую очередь, сувенирами. Конечно, можно было наклеить на карточку марку и отправить почтовое сообщение, но обычно такие наборы хранились дома в память о посещении того или иного города.
Основу нашего обзора составляет набор открыток, выпущенный в 1971 году, но сначала — вид на Оперный театр, изображенный на открытке 1957 года
И переносимсся в 70-е годы. Набор с фотографиями Б.Подгорного был выпущен издательством «Планета» тиражом аж в 730 тысяч и стоил всего 48 копеек.