Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
На сайте Новосибирской Митрополии РПЦ появилось сообщение о том, что 28 июля 32 призывника НВВКУ участвовали в обряде Крещения. Выпускников благословил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Обряд провели на озере, которое расположено на полигоне НВВКУ. Завтра молодые люди примут присягу, после чего станут полноценными курсантами училища.
Протоиерей Виктор Гужва, руководитель училища по вопросам работы с верующими, провел таинство и обратился к будущим военным с напутственным словом. Протоиерей отметил, что Крещение будущих военных провели в важный день — 28 июля, День Крещения Руси.
Максим Аплеталин, выпускник Новосибирского высшего военного командного училища получил звание Героя России.