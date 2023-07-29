На сайте Новосибирской Митрополии РПЦ появилось сообщение о том, что 28 июля 32 призывника НВВКУ участвовали в обряде Крещения. Выпускников благословил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Обряд провели на озере, которое расположено на полигоне НВВКУ. Завтра молодые люди примут присягу, после чего станут полноценными курсантами училища.