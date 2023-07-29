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В Новосибирске 32 призывника НВВКУ прошли обряд Крещения в озере на полигоне

29 июля 2023, 09:26
Фото: Сайт Новосибирской Митрополии РПЦ
Крещение выпускников НВВКУ на озере.
Таинство Крещения прошли 32 учащихся НВВКУ нна территории полигона, об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

На сайте Новосибирской Митрополии РПЦ появилось сообщение о том, что 28 июля 32 призывника НВВКУ участвовали в обряде Крещения. Выпускников благословил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Обряд провели на озере, которое расположено на полигоне НВВКУ. Завтра молодые люди примут присягу, после чего станут полноценными курсантами училища.

Протоиерей Виктор Гужва, руководитель училища по вопросам работы с верующими, провел таинство и обратился к будущим военным с напутственным словом. Протоиерей отметил, что Крещение будущих военных провели в важный день — 28 июля, День Крещения Руси.

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#Ольга Храмушкина#Военные#НВВКУ#Крещение#РПЦ#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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