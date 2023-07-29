Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Как сообщает Сиб.фм Ольга Скоромных, нумеролог из Новосибирска, в расчете по дате рождения Евгения Пригожина видно, что он является яркой личностью, за которой идут люди, также в его дате рождения все располагает к ведению бизнеса.
Как отметила нумеролог, в соответствии с датой рождения 23 июня является особой датой для Евгения Пригожина. Этот день ознаменован возможностью потери власти, интригами, подковерными играми. По сути, с этой даты в жизни Пригожина начался энергетический спад.
Кроме того, матрица расчета показывает, что человек владеет прекрасными способностями оратора, которого будут слушать, его речь обладает гипнотическим эффектом. Возможно, именно это позволило Пригожину убедить людей в правоте своей идеи и следовать за ним.
Евгений Пригожин рассказал о массовом автопробеге ЧВК «Вагнер» в Новосибирске.