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В Новосибирске нумеролог раскрыла тайны даты рождения главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

29 июля 2023, 07:01
Фото: Полина Симакова / atas.info
Автомобили ЧВК "Вагнер" в Новосибирске.
Новосибирский нумеролог Ольга Скоромных сделала расчет по натальной карте главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и подчеркнула, что, судя по дате рождения, события июня 2023 года были неизбежны.

Как сообщает Сиб.фм Ольга Скоромных, нумеролог из Новосибирска, в расчете по дате рождения Евгения Пригожина видно, что он является яркой личностью, за которой идут люди, также в его дате рождения все располагает к ведению бизнеса.

Как отметила нумеролог, в соответствии с датой рождения 23 июня является особой датой для Евгения Пригожина. Этот день ознаменован возможностью потери власти, интригами, подковерными играми. По сути, с этой даты в жизни Пригожина начался энергетический спад.

Кроме того, матрица расчета показывает, что человек владеет прекрасными способностями оратора, которого будут слушать, его речь обладает гипнотическим эффектом. Возможно, именно это позволило Пригожину убедить людей в правоте своей идеи и следовать за ним.

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