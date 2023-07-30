atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:27

Published Сегодня, 02:27

Modified Сегодня, 02:29

Updated Сегодня, 02:29

Изображение материала

Атака беспилотников на «Москва-Сити» 30 июля 2023: что известно

30 июля 2023, 02:27
Фото: atas.info
Внуково закрыли на прилет и вылет после атаки беспилотников на Москву
Московский аэропорт Внуково временно закрыт после атаки беспилотников на «Москва-сити» 30 июля 2023, рейсы перенаправляются в другие аэропорты.

Власти Москвы подтвердили, что ночью произошла атака украинских беспилотников на район «Москва-сити». По словам мэра Сергея Собянина, две офисные башни Сити получили некрупные повреждения, но люди не пострадали.

Сообщается, что беспилотник врезался в одну из башен и произошел взрыв. Над зданием был виден дым, на место происшествия прибыли экстренные службы. Инцидент произошел в три часа ночи, звук взрыва разбудил жильцов соседних домов. В 50-этажном здании началась эвакуация.

Также было известно, что системы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников в Подмосковье около Одинцова и Красногорска.

Что известно об атаке беспилотников на нежилые высотки в Москве утром 24 июля
Узнать подробнее

Аэропорт Внуково также временно закрыт для прилета и вылета самолетов из-за инцидента с беспилотниками, которые атаковали Москву, пишет ТАСС. Однако аэропорты Домодедово и Шереметьево продолжают работать в обычном режиме.

В связи с ограничениями в воздушном пространстве некоторые рейсы из Внуково были перенаправлены в другие аэропорты. Задержки затронули несколько рейсов, включая направления в Бодрум, Дубай, Анкару, Шарм-эль-Шейх, Новосибирск, Сочи, Стамбул и другие города.

Читайте также:
Туристы из Новосибирска не отказываются от Крыма после атак беспилотниковАтака беспилотников в Новой Москве: из Внуково переносят авиарейсыКакие рейсы перенаправлены из Внуково и какие задержаны из-за атаки беспилотников
#Эмилия Губарева#Беспилотники#Атака#Взрыв#Новосибирск#Россия#Москва#Общество#Город#Происшествия
Подпишитесь
Авиашоу в Мочище 30 июля 2023: полная программа, как доехать на аэродром
Вчера, 03:55
День крещения Руси в Новосибирске празднуют с полевой кухней: программа 30 июля 2023
Вчера, 23:55
Руководителя аэродрома «Мочище» обвиняют в мошенничестве: за что пострадал Осокин
27 июля, 02:31
В Новосибирске 32 призывника НВВКУ прошли обряд Крещения в озере на полигоне
Вчера, 09:26
Стала известна программа празднования Дня ВМФ в Новосибирске 30 июля
28 июля, 03:58