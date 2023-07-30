Атака беспилотников на «Москва-Сити» 30 июля 2023: что известно

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
Власти Москвы подтвердили, что ночью произошла атака украинских беспилотников на район «Москва-сити». По словам мэра Сергея Собянина, две офисные башни Сити получили некрупные повреждения, но люди не пострадали.
Сообщается, что беспилотник врезался в одну из башен и произошел взрыв. Над зданием был виден дым, на место происшествия прибыли экстренные службы. Инцидент произошел в три часа ночи, звук взрыва разбудил жильцов соседних домов. В 50-этажном здании началась эвакуация.
Также было известно, что системы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников в Подмосковье около Одинцова и Красногорска.
Аэропорт Внуково также временно закрыт для прилета и вылета самолетов из-за инцидента с беспилотниками, которые атаковали Москву, пишет ТАСС. Однако аэропорты Домодедово и Шереметьево продолжают работать в обычном режиме.
В связи с ограничениями в воздушном пространстве некоторые рейсы из Внуково были перенаправлены в другие аэропорты. Задержки затронули несколько рейсов, включая направления в Бодрум, Дубай, Анкару, Шарм-эль-Шейх, Новосибирск, Сочи, Стамбул и другие города.