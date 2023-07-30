Атака беспилотников на «Москва-Сити» 30 июля 2023: что известно

В связи с ограничениями в воздушном пространстве некоторые рейсы из Внуково были перенаправлены в другие аэропорты. Задержки затронули несколько рейсов, включая направления в Бодрум, Дубай, Анкару, Шарм-эль-Шейх, Новосибирск, Сочи, Стамбул и другие города.