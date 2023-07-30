Блогер Артемий Лебедев выпустил видео про чупакабру в Новосибирской области

В Новосибирской области, в Чулымском районе, специалисты по ветеринарии раскрыли тайну нападения на курятник, которое было приписано «чупакабре». Оказалось, что на самом деле это была больная собака без шерсти. Атака произошла в подворье жительницы села Иткуль. Свидетели рассказали, что зверек испугался людей, укрылся в углу и издал звуки, напоминающие змеиные. Он был примерно такого же размера, как маленькая собака, и делал высокие прыжки, похожие на кенгуру. Местные жители выстрелили в него. Тело неизвестного хищника отправили на исследование в местную ветеринарную клинику, где выяснилось, что это всего лишь больная собака. Новость разлетелась по всем СМИ и дошла до Артемий Лебедева. Он рассказал об этой истории в своем блоге.