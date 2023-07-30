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Блогер Артемий Лебедев выпустил видео про чупакабру в Новосибирской области

30 июля 2023, 06:23
Тайна чупакабры была раскрыта
Знаменитый дизайнер и блогер Артемий Лебедев выпустил на YouTube ролик о новосибирской чупакабре.

В Новосибирской области, в Чулымском районе, специалисты по ветеринарии раскрыли тайну нападения на курятник, которое было приписано «чупакабре». Оказалось, что на самом деле это была больная собака без шерсти. Атака произошла в подворье жительницы села Иткуль. Свидетели рассказали, что зверек испугался людей, укрылся в углу и издал звуки, напоминающие змеиные. Он был примерно такого же размера, как маленькая собака, и делал высокие прыжки, похожие на кенгуру. Местные жители выстрелили в него. Тело неизвестного хищника отправили на исследование в местную ветеринарную клинику, где выяснилось, что это всего лишь больная собака. Новость разлетелась по всем СМИ и дошла до Артемий Лебедева. Он рассказал об этой истории в своем блоге.

«Житель Новосибирской области убил палкой чупакабру. К ребятам в курятник прокралось неизвестное существо, которое странно выглядело и странно себя вело и шипело. Мужик забил это существо палкой, а оказалось, что это была старая больная собака. Просто ей было настолько плохо, что она уже была не похожа на собаку», — сказал Артемий Лебедев в своем новом видео.
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Дизайнер Артемий Лебедев часто высказывает свою критику в адрес Новосибирска, сравнивая его с другими городами Сибири. Он предпочитает Красноярск, где, по его словам, набережная лучше и есть достопримечательности, в отличие от «куска моста» в Новосибирске.

После многочисленных поездок в Новосибирск, Артемий Лебедев делает субъективные выводы о том, что в городе нет ничего интересного, он считает его «недоразумением» и «провинцией». Единственным позитивным аспектом Новосибирска является уровень науки, но в целом Лебедев называет город «жопой».

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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