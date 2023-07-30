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Физиогномист раскрыла тайну характера по лицу генерала из Новосибирска Суровикина

30 июля 2023, 05:36
Фото: Минобороны РФ
Суровикин уверен в себе, считает эксперт
Физиогномист Алена Груздова рассказала, что у генерала Суровикин высокий уровень интеллекта и склонность к контролю окружающих.

Эксперт по физиогномике Алёна Груздова проанализировала черты лица генерала Суровикина, чтобы раскрыть его характер. Об этом пишет Сиб.фм.

Согласно данным Груздовой, у генерала Суровикина присутствуют такие черты, как упорство и уверенность в себе. Кроме того, он является отличным стратегом и руководителем. Такие же черты были замечены и у Александра Суворова и Василия Чапаева.

Форма головы и длинный прямой нос генерала Суровикина говорят о его важных характеристиках. Такие люди не подчиняются другим, а наоборот, устанавливают свои правила. Длинный нос также является признаком выдающихся интеллектуальных способностей.

«Он способен тщательно изучать детали и анализировать возможные развития событий. При этом он очень прагматичный и осторожный», — объясняет эксперт.

Груздова также отмечает, что зона глаз и бровей генерала Суровикина свидетельствует о его подозрительности и внимательности к мелочам.

«Изломанные брови показывают, что он стремится контролировать окружающих, пресекать то, что может помешать ему, и умеет скрытно манипулировать, чтобы добиться нужных действий от других людей», — дополняет специалист.

Напомним, что последний раз Суровикин выходил на связь только 24 июня, когда призывал остановиться мятежников Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер».

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