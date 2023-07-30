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«Горе-ремонтеры»: в Новосибирске бетономешалка упала на бок из-за размытой дороги

30 июля 2023, 07:22
Фото: 1MI
О пострадавших не сообщается

В Новосибирске бетономешалка завалилась на бок из-за размытой дороги на Затулинке

Бетономешалка на Затулинке в Новосибирске перевернулась на бок из-за схода грунта, после чего фото происшествия были опубликованы в социальных сетях.

В Новосибирске на улице Зорге, возле дома №227, произошел инцидент. Бетономешалка перевернулась на бок из-за схода грунта на участке.

Об этом сообщили свидетели, которые опубликовали фото и видео в группе «АСТ-54» 30 июля.

По словам автора поста, два года назад рабочие строили дорогу на этом месте, но этим летом она была перекопана для прокладки труб. После дождя спецтехника перевернулась на дороге.

Фото: АСТ-54

«Совсем новенький… Кто то хорошо раскошелится за это… Это не колесо пробить в ямке»;

«Русская традиционная забава менять трубы под свежеуложенным асфальтом :)»;

«Неудивительно. Горе-ремонтеры, которые дорогу перекрывали, оставили после себя разорение, выкопанную канаву кое-как засыпали, она проваливаться начала, подсыпали еще немного… А по бокам покрытие так и не восстановили… Застройщик „Расцветай“ во всей „красе“… Водителю впаять иск к этим горе-строителям по полной!!!».

#Эмилия Губарева#Новосибирск#ДТП#Транспорт#Город
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