«Горе-ремонтеры»: в Новосибирске бетономешалка упала на бок из-за размытой дороги

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В Новосибирске на улице Зорге, возле дома №227, произошел инцидент. Бетономешалка перевернулась на бок из-за схода грунта на участке.
Об этом сообщили свидетели, которые опубликовали фото и видео в группе «АСТ-54» 30 июля.
По словам автора поста, два года назад рабочие строили дорогу на этом месте, но этим летом она была перекопана для прокладки труб. После дождя спецтехника перевернулась на дороге.
«Совсем новенький… Кто то хорошо раскошелится за это… Это не колесо пробить в ямке»;
«Русская традиционная забава менять трубы под свежеуложенным асфальтом :)»;
«Неудивительно. Горе-ремонтеры, которые дорогу перекрывали, оставили после себя разорение, выкопанную канаву кое-как засыпали, она проваливаться начала, подсыпали еще немного… А по бокам покрытие так и не восстановили… Застройщик „Расцветай“ во всей „красе“… Водителю впаять иск к этим горе-строителям по полной!!!».