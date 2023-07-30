«Горе-ремонтеры»: в Новосибирске бетономешалка упала на бок из-за размытой дороги

«Неудивительно. Горе-ремонтеры, которые дорогу перекрывали, оставили после себя разорение, выкопанную канаву кое-как засыпали, она проваливаться начала, подсыпали еще немного… А по бокам покрытие так и не восстановили… Застройщик „Расцветай“ во всей „красе“… Водителю впаять иск к этим горе-строителям по полной!!!».