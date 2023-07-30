Стиль куклы Барби и преппи: тренды школьной формы в Новосибирске в 2023 году

Posted 30 июля 2023, 09:18
Published 30 июля 2023, 09:18
Modified 30 июля 2023, 09:20
Updated 30 июля 2023, 09:20
Специалист объяснил, что школьные тренды из года в год основываются на стиле преппи (preppy). Это стиль учащихся американских колледжей, который появился в 60-х годах вместе с возникновением студенческих братств и сестринств — Каппа, Зета, Альфа и т. д. Многие знают этих отвязных «сестер» по фильмам и сериалам. Они всегда соревнуются между собой в модных тенденциях, устраивают вечеринки, «тусят» в клубах.
«От этих университетских объединений возник стиль преппи, который подразумевает стильную, яркую и при этом удобную одежду, в которой можно ходить на занятия и гулять. Характерные черты стиля — гольфы, клетка, юбки до колен, кроп-топы и жилеты. Это основа для модной школьной формы», — пояснил стилист.
По словам Евгения Коломацкого, также в школьной форме сейчас стильно сочетать несочетаемое. Этот стиль называется эклектика.
«Можно взять кеды и платье футляр тогда этот образ будет смотреться на девочке очень круто. Либо надеть плиссированную юбку с кроп-топом или жилетом. Жилетки можно брать даже из гардероба мальчиков. Также актуально носить в школе свитшот, если это позволяется. Вязаные жилетки без рукавов, теннисные юбки, юбки со сборками, но не очень короткие. Еще стильно смотрятся объемные брюки палаццо, пиджаки оверсайз», — рассказал стилист.
Помимо этих нарядов в трендах школьной формы затесались блузки со шнуровками, рукавами фонариками или буфами. Обувь — это лоферы, оксфорды и туфли «Мэри Джейн» (да, да, они снова вернулись в моду).
Модные «школьные» цвета 2023 года — коричневый, бежевый, белый, темно-синий, пастельный, черный. Ультрамодные девчонки, по словам стилиста, могут выбрать на линейку бордово-малиновый и розовый на фоне фильма «Барби».
«Школьная форма отражает все модные тренды, которые сейчас есть. Главное, чтобы школа подобные наряды допускала».