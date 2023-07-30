Стиль куклы Барби и преппи: тренды школьной формы в Новосибирске в 2023 году

Специалист объяснил, что школьные тренды из года в год основываются на стиле преппи (preppy). Это стиль учащихся американских колледжей, который появился в 60-х годах вместе с возникновением студенческих братств и сестринств — Каппа, Зета, Альфа и т. д. Многие знают этих отвязных «сестер» по фильмам и сериалам. Они всегда соревнуются между собой в модных тенденциях, устраивают вечеринки, «тусят» в клубах.