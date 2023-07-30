atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2023, 09:18

Published 30 июля 2023, 09:18

Modified 30 июля 2023, 09:20

Updated 30 июля 2023, 09:20

Стиль куклы Барби и преппи: тренды школьной формы в Новосибирске в 2023 году

30 июля 2023, 09:18

Стилист из Новосибирска назвал тренды школьной формы в 2023 году

Самые модные школьницы Новосибирска примерят на линейку в 2023 году образы куклы Барби и студенток колледжа США. О трендах школьной формы рассказал стилист, педагог и визажист модного агентства Elite Stars Евгений Коломацкий.

Специалист объяснил, что школьные тренды из года в год основываются на стиле преппи (preppy). Это стиль учащихся американских колледжей, который появился в 60-х годах вместе с возникновением студенческих братств и сестринств — Каппа, Зета, Альфа и т. д. Многие знают этих отвязных «сестер» по фильмам и сериалам. Они всегда соревнуются между собой в модных тенденциях, устраивают вечеринки, «тусят» в клубах.

«От этих университетских объединений возник стиль преппи, который подразумевает стильную, яркую и при этом удобную одежду, в которой можно ходить на занятия и гулять. Характерные черты стиля — гольфы, клетка, юбки до колен, кроп-топы и жилеты. Это основа для модной школьной формы», — пояснил стилист.

По словам Евгения Коломацкого, также в школьной форме сейчас стильно сочетать несочетаемое. Этот стиль называется эклектика.

«Можно взять кеды и платье футляр тогда этот образ будет смотреться на девочке очень круто. Либо надеть плиссированную юбку с кроп-топом или жилетом. Жилетки можно брать даже из гардероба мальчиков. Также актуально носить в школе свитшот, если это позволяется. Вязаные жилетки без рукавов, теннисные юбки, юбки со сборками, но не очень короткие. Еще стильно смотрятся объемные брюки палаццо, пиджаки оверсайз», — рассказал стилист.

Помимо этих нарядов в трендах школьной формы затесались блузки со шнуровками, рукавами фонариками или буфами. Обувь — это лоферы, оксфорды и туфли «Мэри Джейн» (да, да, они снова вернулись в моду).

Модные «школьные» цвета 2023 года — коричневый, бежевый, белый, темно-синий, пастельный, черный. Ультрамодные девчонки, по словам стилиста, могут выбрать на линейку бордово-малиновый и розовый на фоне фильма «Барби».

«Школьная форма отражает все модные тренды, которые сейчас есть. Главное, чтобы школа подобные наряды допускала».
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика