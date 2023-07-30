Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Внимание зрителей авиашоу постоянно было приковано к небу, авиагруппа «Барсы» из Сургута в составе трех Як-52 и одного Ан-2 выполняла невероятные маневры. Пилотажная группа имеет семейную историю, ее создали Евгений и Иван Барсовы — отец и сын. В команде восемь человек вместе с командиром: Иван Барсов, Виктория Филиппова, Снежана Игнатенко, Елена Диколенко, Дарья Дьяченко, Анастасия Бегункова, Надия Курмаева и Виктория Степанюк.
Старейшая авиагруппа «Русь» прибыла в Новосибирск на авиашоу 2023 из Вязьмы.
Группа «Русь» была основана в 1987 году на базе Вяземского учебно-авиационного центра. Сегодня 30 июля пилоты авиагруппы показали авторские фигуры высшего пилотажа.
Несмотря на огромное количество зрителей, а их было десятки тысяч, всем хватило место на аэродроме. Зрители могли пройти на поле только через металлоискатели. Добраться до места можно было на автомобиле и на электричке. Организаторы стремились максимально сократить автомобильную пробку, но тем не менее, она была. Обратно на электричку людей пропускали группами, чтобы не создавать толпы на перроне.
Самые сообразительные, похоже, приехали на автомобилях с вечера, чтобы занять место на парковке, разбили палатки и ждали, когда начнется авиашоу.