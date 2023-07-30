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Что творили пилоты Авиашоу в Мочище в пасмурном небе Новосибирска

30 июля 2023, 09:21
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Авиашоу в Мочище 2023. Новосибирск
30 июля на аэродроме «Мочище» зрителей поразили виражи авиагруппы «Барсы», стремительные пролеты и сложнейшие элементы группы «Русь», а также маневры вертолетов и планеров.

Внимание зрителей авиашоу постоянно было приковано к небу, авиагруппа «Барсы» из Сургута в составе трех Як-52 и одного Ан-2 выполняла невероятные маневры. Пилотажная группа имеет семейную историю, ее создали Евгений и Иван Барсовы — отец и сын. В команде восемь человек вместе с командиром: Иван Барсов, Виктория Филиппова, Снежана Игнатенко, Елена Диколенко, Дарья Дьяченко, Анастасия Бегункова, Надия Курмаева и Виктория Степанюк.

Авиашоу 2023 в Новосибирске на аэродроме в Мочище. Авиагруппа "Барсы"Авиашоу 2023 в Новосибирске на аэродроме в Мочище. Авиагруппа "Барсы"
Авиашоу 2023 на аэродроме в Мочище. Авиагруппа "Барсы"Авиашоу 2023 на аэродроме в Мочище. Авиагруппа "Барсы"
Авиашоу 2023 в Новосибирске на аэродроме в Мочище. Авиагруппа "Барсы"
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Старейшая авиагруппа «Русь» прибыла в Новосибирск на авиашоу 2023 из Вязьмы.

Авиашоу 2023 в Новосибирске на аэродроме в Мочище. Авиагруппа "Русь"Авиашоу 2023 в Новосибирске на аэродроме в Мочище. Авиагруппа "Русь"
Авиашоу 2023 в Новосибирске на аэродроме в Мочище. Авиагруппа "Русь"
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Группа «Русь» была основана в 1987 году на базе Вяземского учебно-авиационного центра. Сегодня 30 июля пилоты авиагруппы показали авторские фигуры высшего пилотажа.

Авиашоу в Новосибирске в Мочище.Авиашоу в Новосибирске в Мочище.
Авиашоу в Новосибирске в Мочище.
Фото: atas.info

Несмотря на огромное количество зрителей, а их было десятки тысяч, всем хватило место на аэродроме. Зрители могли пройти на поле только через металлоискатели. Добраться до места можно было на автомобиле и на электричке. Организаторы стремились максимально сократить автомобильную пробку, но тем не менее, она была. Обратно на электричку людей пропускали группами, чтобы не создавать толпы на перроне.

Перрон ст. Мочище - Авиашоу в НовосибирскеПеррон ст. Мочище - Авиашоу в Новосибирске
Электричка ст. Мочище - Новосибирск-ГлавныйЭлектричка ст. Мочище - Новосибирск-Главный
Перрон ст. Мочище - Авиашоу в Новосибирске
Фото: atas.info

Самые сообразительные, похоже, приехали на автомобилях с вечера, чтобы занять место на парковке, разбили палатки и ждали, когда начнется авиашоу.

Директор аэродрома Мочище Александр Осокин рассказал, что на него завели дело о мошенничестве.

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#Ольга Храмушкина#Авиашоу Новосибирск 2023#Новосибирск#Новосибирская область
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