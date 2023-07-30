Несмотря на огромное количество зрителей, а их было десятки тысяч, всем хватило место на аэродроме. Зрители могли пройти на поле только через металлоискатели. Добраться до места можно было на автомобиле и на электричке. Организаторы стремились максимально сократить автомобильную пробку, но тем не менее, она была. Обратно на электричку людей пропускали группами, чтобы не создавать толпы на перроне.