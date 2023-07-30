atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Изображение материала

В Новосибирске эвакуировали посетителей из ТЦ «Мега» 30 июля

30 июля 2023, 08:29
Фото: atas.info
Посетители эвакуировались
В ТЦ «Мега» в Новосибирске произошла эвакуация по техническим причинам, что привело к образованию затора на выходе с территории. Сейчас информация уточняется в МЧС.

В Новосибирске 30 июля произошла эвакуация посетителей и персонала ТЦ «Мега». Инцидент случился днем в воскресенье 30 июля. Об этом сообщили читатели Atas.info.

Очевидцы передают, что посетителей попросили покинуть здание из-за технических причин. В результате объявления о выходе с территории ТЦ образовался затор.

Информация о произошедшем пока уточняется. МЧС не получало заявок от комплекса. Напомним, что ТЦ расположен на улице Ватутина.

Взрыв и эвакуация в Академгородке: очередной фейк шокировал новосибирцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Появились фото эвакуации людей с заклинившего колеса обозрения в НовосибирскеВ Новосибирске прошла эвакуация людей в ТЦ «МЕГА»
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Эвакуация
Подпишитесь
ТОП-10 фото: как прошло авиашоу «Виват, Россия!» в Новосибирске 30 июля 2023
Сегодня, 08:48
Парад кораблей в День ВМФ — 2023 в Санкт-Петербурге: во сколько смотреть трансляцию
Вчера, 21:25
Руководителя аэродрома «Мочище» обвиняют в мошенничестве: за что пострадал Осокин
27 июля, 02:31
Авиашоу в Новосибирске 2023: три главных проблемы зрителей, их надо знать заранее
Вчера, 10:49
Атака беспилотников на «Москва-Сити» 30 июля 2023: что известно
Сегодня, 02:27
Сирота из Новосибирской области не может получить квартиру более 12 лет
Сегодня, 07:08