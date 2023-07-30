В Новосибирске эвакуировали посетителей из ТЦ «Мега» 30 июля

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В Новосибирске 30 июля произошла эвакуация посетителей и персонала ТЦ «Мега». Инцидент случился днем в воскресенье 30 июля. Об этом сообщили читатели Atas.info.
Очевидцы передают, что посетителей попросили покинуть здание из-за технических причин. В результате объявления о выходе с территории ТЦ образовался затор.
Информация о произошедшем пока уточняется. МЧС не получало заявок от комплекса. Напомним, что ТЦ расположен на улице Ватутина.