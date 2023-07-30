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В Новосибирске водитель легковушки сбил пенсионера на улице Пархоменко

30 июля 2023, 07:57
Фото: 1MI
Есть пострадавший
В Новосибирске на улице Пархоменко произошла авария, в результате которой мужчина был сбит водителем легковушки на пешеходном переходе.

По сообщению свидетелей, в Новосибирске на улице Пархоменко произошло ДТП между автомобилем и пешеходом. Авария случилась в Ленинском районе в воскресенье, 30 июля, днем.

Информация и фото с последствиями ДТП опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Судя по видеозаписи, пожилой мужчина пострадал от автомобиля вблизи пешеходного перехода.

Врачи скорой помощи прибыли на место происшествия. Пострадавшего поместили на носилки. В настоящее время информация о происшествии уточняется.

Фото: АСТ-54
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#ДТП#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Эмилия Губарева
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