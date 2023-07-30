В Новосибирске водитель легковушки сбил пенсионера на улице Пархоменко

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
По сообщению свидетелей, в Новосибирске на улице Пархоменко произошло ДТП между автомобилем и пешеходом. Авария случилась в Ленинском районе в воскресенье, 30 июля, днем.
Информация и фото с последствиями ДТП опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Судя по видеозаписи, пожилой мужчина пострадал от автомобиля вблизи пешеходного перехода.
Врачи скорой помощи прибыли на место происшествия. Пострадавшего поместили на носилки. В настоящее время информация о происшествии уточняется.