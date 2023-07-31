Бэби-тур: где лучше рожать детей в Новосибирске или Москве — сравниваем пособия

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Федеральные детские пособия получают семьи со всей России, независимо от субъекта. Однако суммы выплат варьируются в зависимости от региона проживания из-за размера прожиточного минимума.
Пособия в нашей стране получают следующие категории:
— семьи с детьми от 3 до 7 лет и 8 до 17 лет;
— беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель;
— безработные и работающие родители, ухаживающие за ребенком до 1,5 лет;
— дети военнослужащих и беременные жены солдат, призванных на срочную службу;
На эти все выплаты может рассчитывать одинаково семья из Новосибирска и из Москвы.
Так, как в Новосибирской области прожиточный минимум на детей составляет 15 261 рублей, то минимальный размер пособий на детей от 3 до 17 лет будет равен 7 630,50 ₽, а максимальный соответственно — 15 261,00 ₽. При этом как отмечали в Новосибирскстате средняя заработная плата в 2023 году составила 56 562 рубля.
В Москве величина прожиточного минимума на детей равна 18 770 ₽. Эту сумму будут получать те, кому одобрят 100% выплату — это всего на 3 тысячи больше, чем в столице Сибири. При этом среднемесячная зарплата в столице РФ варьируется от профессии -от 50 000 до 100 000 рублей, больше зарабатывают только высококвалифицированные специалисты, например айтишники, врачи, юристы.
Стоит отметить, в Москве при рассмотрении заявления на пособие детям и беременным учитываются деньги, поступающие на банковские счета (Постановление Правительства Москвы № 533-ПП от 12 апреля 2022 года). Если сумма превысит 200% от дохода, то в пособии откажут.
Также в списке требований к получателям — гражданство РФ, регистрация в Москве, доход ниже прожиточного минимума, наличие работы или уважительная причина ее отсутствия.
Как посчитать среднедушевой доход семьи в Москве:
Складываем все деньги членов семьи, которые каждый получал ежемесячно 12 месяцев до подачи заявления. Делим эту сумму на 12 (месяцев) и на количество членов семьи. Полученная сумма — это среднедушевой доход семьи. Если она не превышает ПМ в 21 718 рублей, то можно рассчитывать на пособие.
Пособие для беременных в Москве рассчитывается, исходя из прожиточного минимума трудоспособного человека — это 24 801 рубль (100%).
В Новосибирской области не все люди зарабатывают от 50 тысячи рублей. В регионе много малоимущих и многодетных семей, поэтому там каждый третий родитель получает пособие — да и доказать нуждаемость куда проще, чем в Москве.
В Москве и Новосибирске существует ряд региональных выплат — на детей-инвалидов, сирот, многодетных семей и малоимущих и т. д. В сибирской столице все эти пособия можно постараться получить без прописки в отличии от Москвы. Ребенка нужно регистрировать по месту жительства, чтобы рассчитывать на некоторые виды материальной помощи, что не так-то просто. Ради благополучия ребенка необходимо буквально покупать квартиру или дом в столице нашей страны.
Отметим, в Новосибирске родители также могут рассчитывать на получение областного семейного капитала — это 139 861,68 ₽. Выплата назначается родителю, родившему или усыновившему с 1 января 2012 года третьего ребенка.
Один раз родители также могут получить выплату за рождение близняшек/двойняшек, тройняшек и более детей. Размер выплаты равен 5500 рублей. Единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье составит — 6 600 руб. на первого, 13 200 руб. на второго и 19 800 руб. на последующих.
Согласно правилам, в Новосибирске один из супругов должен иметь гражданство РФ, должен проживать в регионе и его возраст не превышает 35 лет. В Москве к этим требованиям добавляется более важное — прописка.
Главным бонусом в Москве является подарочная коробка от мэра Собянина. Семьи могут получить компенсацию в размере 20 000 рублей, если их не устроило содержимое подарочного комплекта.
Единовременная компенсационная выплата назначается и выплачивается при условии регистрации рождения ребенка в городе Москве, а также семьям москвичей, рождение ребенка у которых зарегистрировано за пределами города Москвы, если на ребенка не получен подарочный комплект детских принадлежностей.
Материнский капитал не имеет региональных отличий. Все родители получают в 2023 году на первенца 589,5 тыс. руб., при рождении второго ребенка — 779 тыс. руб. или 189,5 тыс. руб., если уже получали выплату на первого малыша.