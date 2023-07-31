Бэби-тур: где лучше рожать детей в Новосибирске или Москве — сравниваем пособия

В Москве и Новосибирске существует ряд региональных выплат — на детей-инвалидов, сирот, многодетных семей и малоимущих и т. д. В сибирской столице все эти пособия можно постараться получить без прописки в отличии от Москвы. Ребенка нужно регистрировать по месту жительства, чтобы рассчитывать на некоторые виды материальной помощи, что не так-то просто. Ради благополучия ребенка необходимо буквально покупать квартиру или дом в столице нашей страны.