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Posted 31 июля 2023, 01:57

Published 31 июля 2023, 01:57

Modified 31 июля 2023, 01:59

Updated 31 июля 2023, 01:59

«Белая пелена»: Новосибирск накрыло густым туманом утром 31 июля

31 июля 2023, 01:57

В Новосибирске опубликованы фото города в тумане

Город Новосибирск и его улицы погрузились в густой туман 31 июля. По данным гидрометцентра, туман также оказался распространенным явлением в Томской и Кемеровской областях.

Фото и видео с утренним Новосибирском, погруженным в туман, были опубликованы местными жителями 31 июля. Эти снимки размещены в Telegram-канале под названием «АСТ-54 black».

Один из авторов видео сообщил: «Сегодня утром Новосибирск окутал туман». В комментариях один из подписчиков отметил, что видео снято на мосту и напоминает атмосферу Сан-Франциско.

Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, утром 31 июля туман охватил Новосибирскую область, а также Томскую и Кемеровскую области.

По данным «Яндекс. Погоды», в понедельник, 31 июля будет максимально +26 °С. Утром сегодня туман, пасмурно и +19 °С.

Сайт world-weather прогнозирует +16 °С утром и +24 °С вечером. Пасмурно, осадки в виде дождя.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Погода#Туман
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