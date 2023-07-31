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Дорогу к «Сибирь-Арене» построят в Новосибирске за 15 млн рублей

31 июля 2023, 01:14
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Сделать дорогу необходимо до 16 октября

В Новосибирске построят дорогу к «Сибирь-Арене» за 15 млн рублей до октября

На строительство дороги возле нового ЛДС в Новосибирске планируется потратить более 15 млн рублей, подрядчик должен построить дорогу протяженностью более 0,6 км.

В Новосибирске идет поиск компании, которая займется строительством дороги рядом с новым ЛДС на левом берегу города. Для этого было опубликовано объявление о проведении тендера на официальном сайте государственных закупок.

Главным заказчиком работ является ГКУ Новосибирской области «Арена». Они готовы выделить бюджет в размере 15 млн рублей для выполнения работ.

Согласно предоставленной информации, подрядчик будет обязан построить дорогу от улицы Немировича-Данченко до территории нового ЛДС. Длина этого участка превышает 0,6 км. Кроме того, необходимо обустроить тротуары, подготовить почву для газона, а также укрепить склоны земляных сооружений. Подрядчик также будет осуществлять работы по наладке и приемке.

В случае неправильного выполнения работ ответственность возложена как на исполнителя, так и на заказчика согласно российскому законодательству и контракту.

Срок окончания строительства дороги назначен на 16 октября. Компания-подрядчик будет выбрана 10 августа.

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#Эмилия Губарева#ЛДС#Дорога#Подрядчик#Строительство#Госзакупки#Общество#Город#Новосибирск
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