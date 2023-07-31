Дорогу к «Сибирь-Арене» построят в Новосибирске за 15 млн рублей

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
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Updated Сегодня, 01:16
В Новосибирске идет поиск компании, которая займется строительством дороги рядом с новым ЛДС на левом берегу города. Для этого было опубликовано объявление о проведении тендера на официальном сайте государственных закупок.
Главным заказчиком работ является ГКУ Новосибирской области «Арена». Они готовы выделить бюджет в размере 15 млн рублей для выполнения работ.
Согласно предоставленной информации, подрядчик будет обязан построить дорогу от улицы Немировича-Данченко до территории нового ЛДС. Длина этого участка превышает 0,6 км. Кроме того, необходимо обустроить тротуары, подготовить почву для газона, а также укрепить склоны земляных сооружений. Подрядчик также будет осуществлять работы по наладке и приемке.
В случае неправильного выполнения работ ответственность возложена как на исполнителя, так и на заказчика согласно российскому законодательству и контракту.
Срок окончания строительства дороги назначен на 16 октября. Компания-подрядчик будет выбрана 10 августа.