Дорогу к «Сибирь-Арене» построят в Новосибирске за 15 млн рублей

Согласно предоставленной информации, подрядчик будет обязан построить дорогу от улицы Немировича-Данченко до территории нового ЛДС. Длина этого участка превышает 0,6 км. Кроме того, необходимо обустроить тротуары, подготовить почву для газона, а также укрепить склоны земляных сооружений. Подрядчик также будет осуществлять работы по наладке и приемке.