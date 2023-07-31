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График выплат всех детских пособий в августе 2023 года

31 июля 2023, 01:56
Фото: Pixabay.com
Выплаты большинства детских пособий придут на карту в начале августа
Социальный фонд России опубликовал график выплат детских пособий, на которые родители Новосибирской области могут рассчитывать в августе 2023 года. Рассказываем, какую сумму и когда можно будет получить.

Все детские выплаты от государства осуществляются за предыдущий месяц. Соответственно, в августе новосибирцы получат средства за июль. Единым днем для выплат является 3-е число каждого месяца. Соответственно, 3 августа 2023 года на банковскую карту получателей будут перечислены следующие пособия:

  • На детей в возрасте до 17 лет;
  • Беременным женщинам;
  • По уходу за ребенком до полутора лет (получателями являются неработающие родители);
  • На рождение (усыновление) первого ребенка (до трех лет);
  • На детей в возрасте от восьми до семнадцати лет.

Также ежемесячно 3 числа перечисляются выплаты членам семей военнослужащих по призыву.

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Выплаты из материнского капитала в августе 2023 года

Пособия из материнского перечисляется на банковскую карту чуть позже — обычно 5 числа. Соответствующий проект закона был принят в июне текущего года — рассчитывать на ежемесячное пособие из материнского капитала в Новосибирской области могут семьи с доходом ниже 2-х прожиточных минимумов на человека. В регионе это чуть больше 32 тысяч рублей. Сумма выплаты 5 августа 2023 года составляет 15 261 рубль.

Пособие по уходу за ребенком в августе 2023 года

Выплаты по уходу за ребенком в следующем месяце текущего года будут перечисляться кредитно-финансовыми учреждениями 8 числа. На это пособие могут рассчитывать работающие родители, воспитывающие детей в возрасте до полутора лет. Размер пособия составляет сорок процентов от средней заработной платы получателя. Обычно средства перечисляются на банковскую карту матери, но в рамках действующего законодательства получать выплату может отец ребенка, бабушка, дедушка или другой родственник.

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Выплаты на сборы детей в школу в 2023 году в Новосибирске

Также в августе текущего года семьи с детьми школьного возраста получат выплаты на подготовку к новому учебному году. Однако получить такое пособие смогут не все, поскольку средства будут предоставляться адресно. Заявление на получение выплаты на подготовку к школе можно будет подать со второго августа. Если получатель удовлетворяет требованиям, то ему будет переведено на счет 5,5 тысяч рублей. Выплаты начнутся с 16 августа 2023 года.

В этом году пособие рассчитано на многодетные семьи и выплачивается единовременно. При этом если в первый класс идет несколько детей из одной семьи, то указанная сумма в размере 5,5 тысяч рублей будет выплачена на каждого ребенка. Необходимые для получения пособия документы перечислены на сайте Министерства труда и социального развития Новосибирской области.

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