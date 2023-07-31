Также в августе текущего года семьи с детьми школьного возраста получат выплаты на подготовку к новому учебному году. Однако получить такое пособие смогут не все, поскольку средства будут предоставляться адресно. Заявление на получение выплаты на подготовку к школе можно будет подать со второго августа. Если получатель удовлетворяет требованиям, то ему будет переведено на счет 5,5 тысяч рублей. Выплаты начнутся с 16 августа 2023 года.