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Все детские выплаты от государства осуществляются за предыдущий месяц. Соответственно, в августе новосибирцы получат средства за июль. Единым днем для выплат является 3-е число каждого месяца. Соответственно, 3 августа 2023 года на банковскую карту получателей будут перечислены следующие пособия:
Также ежемесячно 3 числа перечисляются выплаты членам семей военнослужащих по призыву.
Пособия из материнского перечисляется на банковскую карту чуть позже — обычно 5 числа. Соответствующий проект закона был принят в июне текущего года — рассчитывать на ежемесячное пособие из материнского капитала в Новосибирской области могут семьи с доходом ниже 2-х прожиточных минимумов на человека. В регионе это чуть больше 32 тысяч рублей. Сумма выплаты 5 августа 2023 года составляет 15 261 рубль.
Выплаты по уходу за ребенком в следующем месяце текущего года будут перечисляться кредитно-финансовыми учреждениями 8 числа. На это пособие могут рассчитывать работающие родители, воспитывающие детей в возрасте до полутора лет. Размер пособия составляет сорок процентов от средней заработной платы получателя. Обычно средства перечисляются на банковскую карту матери, но в рамках действующего законодательства получать выплату может отец ребенка, бабушка, дедушка или другой родственник.
Также в августе текущего года семьи с детьми школьного возраста получат выплаты на подготовку к новому учебному году. Однако получить такое пособие смогут не все, поскольку средства будут предоставляться адресно. Заявление на получение выплаты на подготовку к школе можно будет подать со второго августа. Если получатель удовлетворяет требованиям, то ему будет переведено на счет 5,5 тысяч рублей. Выплаты начнутся с 16 августа 2023 года.
В этом году пособие рассчитано на многодетные семьи и выплачивается единовременно. При этом если в первый класс идет несколько детей из одной семьи, то указанная сумма в размере 5,5 тысяч рублей будет выплачена на каждого ребенка. Необходимые для получения пособия документы перечислены на сайте Министерства труда и социального развития Новосибирской области.