Губернатор: Необходимы меры поддержки военно-патриотических клубов на несколько лет

Ещё раз хочу обратить внимание. Это не работа текущего года, не разовые проекты. Я знаю, многие из них запущены в прошлом году, в этом году на территории муниципалитетов. Прошлый год был для нас во всех отношениях переломный. Мы многие иллюзии, сомнения, заблуждения отбросили. Мы снова обратили внимание на нашу историю, на воспитание детей в школах, на патриотическое воспитание. Нужно понимать, что это работа долгосрочная, что это наша новая жизнь. Поэтому приветствуются все проекты и все системные программы и подходы к этой теме, которую вы будете предлагать. Решения о дополнительном финансировании, в том числе военно-патриотических клубов, которые принимались в этом году — не разовые, финансирование программы предусмотрено на несколько лет вперед».