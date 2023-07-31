Губернатор: Необходимы меры поддержки военно-патриотических клубов на несколько лет

Posted 31 июля 2023, 08:42
Published 31 июля 2023, 08:42
Modified 31 июля 2023, 08:44
Updated 31 июля 2023, 08:44
О новых направлениях в развитии межведомственной системы военно-патриотического воспитания главе области доложил заместитель Председателя Правительства — министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов.
Андрей Травников подчеркнул важность и системность работы мер, принимаемых Правительством Новосибирской области для развития новых форм патриотического воспитания детей и молодежи: «В 2022 году мы все почувствовали подъем интереса к патриотическому воспитанию. Это чувствовалось и по активности общественных организаций и различных государственных структур. Но, самое главное, эта активность чувствовалась снизу: от людей, от родителей, от детей самых разных возрастов. И мы постарались откликнуться. Было принято много решений, программ, проведено мероприятий, выделялось дополнительное финансирование. Но очень важно, чтобы эта работа не превратилась в какую-то кампанию. Нужно понимать, что патриотическое воспитание, патриотическая работа продолжается, запрос на нее высокий. Поэтому это наш приоритет на все последующие годы.
Ещё раз хочу обратить внимание. Это не работа текущего года, не разовые проекты. Я знаю, многие из них запущены в прошлом году, в этом году на территории муниципалитетов. Прошлый год был для нас во всех отношениях переломный. Мы многие иллюзии, сомнения, заблуждения отбросили. Мы снова обратили внимание на нашу историю, на воспитание детей в школах, на патриотическое воспитание. Нужно понимать, что это работа долгосрочная, что это наша новая жизнь. Поэтому приветствуются все проекты и все системные программы и подходы к этой теме, которую вы будете предлагать. Решения о дополнительном финансировании, в том числе военно-патриотических клубов, которые принимались в этом году — не разовые, финансирование программы предусмотрено на несколько лет вперед».
Отметим, что на территории Новосибирской области открыты 576 военно-патриотических клубов и объединений, в которых занимается более 16 тысяч подростков.
Для укрепления материально-технической базы ВПК и поддержки проектов патриотической тематики, министерством региональной политики в 2023 году использован конкурсный механизм Губернаторского проекта «Со мной регион успешнее». 27 ресурсных центров и некоммерческих организаций из районов области получили 30 млн. рублей. В сентябре планируется поддержать не менее 150 лучших ВПК. Максимальный размер поддержки клуба составит 200 тыс. руб. В апреле по итогам конкурса грантов поддержка уже оказана 43 социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере патриотического воспитания, на сумму более 49 млн. рублей.