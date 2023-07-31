С 2006 года праздник получил официальный статус и был закреплен в календаре как профессиональный День ВДВ. И хотя день 2 августа не является выходным в Российской Федерации, десантники во всех российских городах отмечают свой праздник масштабно. Во многих городах в этот день устраивают массовые мероприятия, различные благотворительные акции, проходят концерты и показательные выступления десантных войск.