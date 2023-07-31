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Как десантники в Новосибирске отметят 2 августа в этом году

31 июля 2023, 09:44
Фото: 1MI
Как десантники в Новосибирске отметят 2 августа в этом году
В Новосибирске 2 августа День ВДВ в 2023 году пройдет без официальной праздничной программы. Но у новосибирских десантников есть свои традиции празднования Дня ВДВ, которые они свято соблюдают.

История и традиции праздника

Дата празднования Дня ВДВ не случайно приходится на 2 августа. Именно в этот день в 1930 году впервые 12 десантников совершили прыжки с парашютом с советского бомбардировщика на учениях. Советское командование признало необходимость в формировании нового рода войск, и уже через год в Красной армии появились первые десантные части.

Первоначально десантные батальоны не были самостоятельным родом войск. Сначала десантники входили в состав Военно-воздушных сил, а в послевоенные годы были отнесены к сухопутным войскам. Самостоятельный статус отдельного рода войск был признан за десантными частями только в 1991 году. С этого момента голубые береты стали активно отмечать свой праздник 2 августа.

С 2006 года праздник получил официальный статус и был закреплен в календаре как профессиональный День ВДВ. И хотя день 2 августа не является выходным в Российской Федерации, десантники во всех российских городах отмечают свой праздник масштабно. Во многих городах в этот день устраивают массовые мероприятия, различные благотворительные акции, проходят концерты и показательные выступления десантных войск.

В Новосибирске 2 августа 2022 года состоялось торжественное открытие монумента славы ВДВ, которое прошло на территории военкомата Коченёвского и Колыванского районов в 11:00. После официальной части гостей ждала праздничная программа:

  • показательные выступления курсантов спецназа;
  • концерт оркестра Сибирского спасательного центра;
  • полевая кухня.

О том, как будет праздноваться День ВДВ в нынешнем году, информации пока нет.

Традиционно десантники в Новосибирске встречаются в Центральном парке города, чтобы отметить свой праздник. Каждый год 2 августа по дорогам Новосибирска разъезжают автомобили с сине-зелеными флагами, украшенные негласным девизом ВДВ — «Никто, кроме нас». Уже несколько лет День ВДВ в Новосибирске вместе со своими мужчинами отмечают семьи десантников: жены, матери, дети, девушки надевают тельняшки и голубые береты.

А вот одна из известных традиций празднования Дня ВДВ — купание в фонтанах — в Новосибирске отошла на второй план. Уже несколько лет фонтаны в центральной части города отключают 2 августа, чтобы избежать ныряния в фонтаны особо веселых десантников.

Интересно, что у этой традиции есть несколько версий происхождения. По одной из них, в воде отражается небо и потому десантники, ныряя в фонтаны, как бы погружаются в родную стихию.

Другая версия связана с Ильиным днем, который приходится тоже на 2 августа. Бойцы ВДВ считают Илью своим покровителем и уверены, что умывание водой в этот день оберегает от всяческих неудач.

История и традиции праздникаИстория и традиции праздника
История и традиции праздника
Фото: 1MI

Что подарить на День ВДВ

Настоящие десантники — народ не требовательный. Их порадует любой подарок с символикой ВДВ, главное, чтобы он был преподнесен от души.

На 92-ю годовщину ВДВ можно подарить:

  1. Кружки или фляги с символикой десантников.
  2. Ремни или часы с надписью «ВДВ».
  3. Автомобильный номер или футболку с надписью «Никто, кроме нас».
  4. Флешку или именной жетон с эмблемой войск.

Порадует десантника и подарок от домочадцев: испеченный супругой торт с тематическим рисунком, открытка с Днём ВДВ, выполненная детьми, или военный альбом с фотографиями службы, сделанный своими руками.

Что подарить на День ВДВЧто подарить на День ВДВ
Что подарить на День ВДВ
Фото: 1MI
#Армия#Праздник#Военные#ВДВ#Новосибирск
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