Напомним, что ранее министр спорта Сергей Ахапов говорил, что первый хоккейный матч в новом ЛДС состоится в августе. Речь шла о выставочном матче с участием молодежных команд России и Белоруссии. А ХК «Сибирь» начнет чемпионат КХЛ 2023/24 в Новосибирске уже в новой ледовой арене 7 сентября.