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Первый матч в новом ЛДС «Сибирь-Арена» играют 13 августа сборные России и Беларуси

31 июля 2023, 07:06
Фото: atas.info
Арена откроется через две недели

Новый ЛДС в Новосибирске откроют 13 августа матчем сборных России и Беларуси

13 августа состоится церемония открытия многофункциональной ледовой арены «Сибирь — Арена», которое будет сопровождаться концертной программой, шоу и выставочным матчем по хоккею молодежных сборных.

13 августа пройдет торжественное открытие многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена». С 12.00 организуют концертную программу на прилегающей территории. Об этом сообщается в Телеграм-канале Министерства спорта региона.

Церемония открытия в «Сибирь-Арене» начнется в 15.40 с красочным шоу, после чего состоится выставочный матч по хоккею между юношескими сборными России (U18) и Беларуси (U18).

Открытие «Сибирь-Арены» также будет связано с Днем физкультурника, который празднуется во вторую субботу августа (12 августа). Праздничная программа пройдет на территории, прилегающей к «Сибирь-Арене».

Напомним, что ранее министр спорта Сергей Ахапов говорил, что первый хоккейный матч в новом ЛДС состоится в августе. Речь шла о выставочном матче с участием молодежных команд России и Белоруссии. А ХК «Сибирь» начнет чемпионат КХЛ 2023/24 в Новосибирске уже в новой ледовой арене 7 сентября.

Министр Сергей Ахапов: «Первый хоккейный матч в новом ЛДС состоится в августе»
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#ЛДС#Открытие#Общество#Город#Спорт#Новосибирск#Эмилия Губарева
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