Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
13 августа пройдет торжественное открытие многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена». С 12.00 организуют концертную программу на прилегающей территории. Об этом сообщается в Телеграм-канале Министерства спорта региона.
Церемония открытия в «Сибирь-Арене» начнется в 15.40 с красочным шоу, после чего состоится выставочный матч по хоккею между юношескими сборными России (U18) и Беларуси (U18).
Открытие «Сибирь-Арены» также будет связано с Днем физкультурника, который празднуется во вторую субботу августа (12 августа). Праздничная программа пройдет на территории, прилегающей к «Сибирь-Арене».
Напомним, что ранее министр спорта Сергей Ахапов говорил, что первый хоккейный матч в новом ЛДС состоится в августе. Речь шла о выставочном матче с участием молодежных команд России и Белоруссии. А ХК «Сибирь» начнет чемпионат КХЛ 2023/24 в Новосибирске уже в новой ледовой арене 7 сентября.