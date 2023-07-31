Новосибирец получил пряники вместо смартфона за 70 тысяч рублей на OZON

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Сибиряк пришел за посылкой в пункт выдачи OZON 29 июля на Кирова, 46. Он сразу заподозрил подвох так, как коробка была слишком легкая. Вместе с сотрудницей маркетплейса ее вскрыли на камеру и нашли там пряники, пишет Сибкрай.ru.
При этом, со слов пострадавшего покупателя, на коробке было указано, что ее упаковывали под камерами неделю назад. Однако приехала в Новосибирск она уже в ненадлежащем виде.
Мужчина опешил от этой ситуации. Получается, он потратил 70 000 рублей на 5 пряников.
Новосибирец уже подал жалобу в OZON. Там обещали в ближайшие дни вернуть ему деньги.