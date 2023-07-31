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Новосибирец получил пряники вместо смартфона за 70 тысяч рублей на OZON

31 июля 2023, 10:37
Фото: 1MI
Жителю Новосибирска прислали пряники вместо смартфона
Жителя Новосибирска попытался обмануть продавец на OZON. Вместо смартфона за 70 тысяч рублей мужчине прислали пять пряников.

Сибиряк пришел за посылкой в пункт выдачи OZON 29 июля на Кирова, 46. Он сразу заподозрил подвох так, как коробка была слишком легкая. Вместе с сотрудницей маркетплейса ее вскрыли на камеру и нашли там пряники, пишет Сибкрай.ru.

При этом, со слов пострадавшего покупателя, на коробке было указано, что ее упаковывали под камерами неделю назад. Однако приехала в Новосибирск она уже в ненадлежащем виде.

Мужчина опешил от этой ситуации. Получается, он потратил 70 000 рублей на 5 пряников.

Новосибирец уже подал жалобу в OZON. Там обещали в ближайшие дни вернуть ему деньги.

#Алина Шефер#Маркетплейс#Обман#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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