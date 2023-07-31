Опубликованы фото погибших на СВО бойцов из Новосибирской области в июле 2023 года

Давид Гнездовский (Дава), Кыштовский район С 2022 по 2023 год Давид служил в Росгвардии, а в марте 2023 года отправился старшим снайпером в зону СВО в составе Отдельной дивизии специального назначения «Ветераны» под позывным «Дава». Давид Гнездовский из Кыштовского района Новосибирской области с многочисленными осколочными ранениями 10 июня был экстренно эвакуирован из-под Бахмута и доставлен в госпиталь в Луганске, где впоследствии и скончался. Похоронили бойца 29 июля на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Посмертно он был награжден Орденом Мужества. Об этом сообщила администрация Кыштовского района.

Фото: "Правда Севера"