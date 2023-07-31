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Опубликованы фото погибших на СВО бойцов из Новосибирской области в июле 2023 года

31 июля 2023, 04:27
Фото: 1MI
Фото погибших бойцов
Опубликованы снимки участников спецоперации из Новосибирской области, погибших в июле 2023 года.

Жители Новосибирской области и других регионов продолжают защищать Донбасс и ЛНР от неонацистов. К концу июля большая часть территорий уже была освобождена, однако противник не сдается и предпринимает контрнаступление.

К несчастью, некоторые из наших воинов погибли в июле, выполняя свой военный долг. Среди них были мобилизованные и контрактные бойцы Минобороны.

Среди погибших в июле можно назвать добровольца по кличке «Дава» из Кыштовского района, 19-летнего гранатометчика Анатолия Логинова из Чулыма, который считался пропавшим в СВО, мобилизованного бизнесмена Александра Стерликова из Усть-Тарки. Многие из погибших в июле были посмертно награждены Орденом мужества.

Точное количество погибших неизвестно. Многие из тех, с кем прощались в Новосибирской области в июле, погибли в зоне СВО еще в июне.

Издание «МК в Новосибирске» подготовило фотографии наших земляков, не вернувшихся из боя и с которыми прощались в июле. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших.

Давид Гнездовский (Дава), Кыштовский район С 2022 по 2023 год Давид служил в Росгвардии, а в марте 2023 года отправился старшим снайпером в зону СВО в составе Отдельной дивизии специального назначения «Ветераны» под позывным «Дава». Давид Гнездовский из Кыштовского района Новосибирской области с многочисленными осколочными ранениями 10 июня был экстренно эвакуирован из-под Бахмута и доставлен в госпиталь в Луганске, где впоследствии и скончался. Похоронили бойца 29 июля на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Посмертно он был награжден Орденом Мужества. Об этом сообщила администрация Кыштовского района.Давид Гнездовский (Дава), Кыштовский район С 2022 по 2023 год Давид служил в Росгвардии, а в марте 2023 года отправился старшим снайпером в зону СВО в составе Отдельной дивизии специального назначения «Ветераны» под позывным «Дава». Давид Гнездовский из Кыштовского района Новосибирской области с многочисленными осколочными ранениями 10 июня был экстренно эвакуирован из-под Бахмута и доставлен в госпиталь в Луганске, где впоследствии и скончался. Похоронили бойца 29 июля на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Посмертно он был награжден Орденом Мужества. Об этом сообщила администрация Кыштовского района.
Анатолий Логинов, Чулымский район В Чулыме Новосибирской области в июле простились с 19-летний Анатолием Логиновым. Парень был контрактником и участвовал в спецоперации на Донбассе с весны 2022 года. Сообщение об этом было опубликовано 25 июля в паблике «Чулымской газеты». Известно, что Анатолий Логинов служил в расчете гранатометного отделения. По данным военного комиссариата города Каргата, Каргатского, Убинского и Чулымского районов, 1,5 года боец числился пропавшим без вести. Позже стало известно, что погиб Анатолий еще 27 апреля 2022 года под городом Изюмом Харьковской области. До своего 20-летия он не дожил всего 1,5 месяца. Похоронили бойца в закрытом гробу на местном кладбище. Земляки вспоминают о нем, как о добром и светлом парне.Анатолий Логинов, Чулымский район В Чулыме Новосибирской области в июле простились с 19-летний Анатолием Логиновым. Парень был контрактником и участвовал в спецоперации на Донбассе с весны 2022 года. Сообщение об этом было опубликовано 25 июля в паблике «Чулымской газеты». Известно, что Анатолий Логинов служил в расчете гранатометного отделения. По данным военного комиссариата города Каргата, Каргатского, Убинского и Чулымского районов, 1,5 года боец числился пропавшим без вести. Позже стало известно, что погиб Анатолий еще 27 апреля 2022 года под городом Изюмом Харьковской области. До своего 20-летия он не дожил всего 1,5 месяца. Похоронили бойца в закрытом гробу на местном кладбище. Земляки вспоминают о нем, как о добром и светлом парне.
Александр Стерликов, Усть-Тарка Бизнесмен Александр Стерликов из города Усть-Тарка Новосибирской области погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщает «Знамя труда». Мужчину призвали к оружию в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Также в зону боевых действий отправились два сотрудника его предприятия. В апреле 2023 года боец приезжал домой в отпуск. После возвращения в зону СВО, 25 июля, Александр геройски погиб в ходе выполнения боевой задачи. Известно, что боец во время службы активно сотрудничал с волонтерами, журналистами, местной администрацией. "Это человек открытой души, бескорыстный, позитивный, добродушный, общительный", - писали о нем в районной газете.Александр Стерликов, Усть-Тарка Бизнесмен Александр Стерликов из города Усть-Тарка Новосибирской области погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщает «Знамя труда». Мужчину призвали к оружию в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Также в зону боевых действий отправились два сотрудника его предприятия. В апреле 2023 года боец приезжал домой в отпуск. После возвращения в зону СВО, 25 июля, Александр геройски погиб в ходе выполнения боевой задачи. Известно, что боец во время службы активно сотрудничал с волонтерами, журналистами, местной администрацией. "Это человек открытой души, бескорыстный, позитивный, добродушный, общительный", - писали о нем в районной газете.
Вадим Мельников, Чановский район В Чановском районе Новосибирской области 28 июля простились с погибшим в зоне СВО уроженцем деревни Кабаклы Вадимом Мельниковым. Сообщение об этом было опубликовано в паблике «Новосибирск скорбит» Вконтакте. Вадим погиб в день своего 25-летия. Обстоятельства и место гибели сибиряка пока не известны. Сообщается лишь, что боец погиб в свой день рождения.Вадим Мельников, Чановский район В Чановском районе Новосибирской области 28 июля простились с погибшим в зоне СВО уроженцем деревни Кабаклы Вадимом Мельниковым. Сообщение об этом было опубликовано в паблике «Новосибирск скорбит» Вконтакте. Вадим погиб в день своего 25-летия. Обстоятельства и место гибели сибиряка пока не известны. Сообщается лишь, что боец погиб в свой день рождения.
Леонид Иванов, Убинский район Помощник гранатометчика Леонид Иванов из Убинского района области погиб в боях с киевскими националистами. Об этом сообщили в администрации района. Леониду был 21 год. В зону спецоперации он отправился в марте прошлого года по контракту. Годом ранее боец завершил прохождение срочной службы в армии. 20 июля 2023 года Леонид Иванов погиб при исполнении воинского долга. Детали его гибели не сообщаются.Леонид Иванов, Убинский район Помощник гранатометчика Леонид Иванов из Убинского района области погиб в боях с киевскими националистами. Об этом сообщили в администрации района. Леониду был 21 год. В зону спецоперации он отправился в марте прошлого года по контракту. Годом ранее боец завершил прохождение срочной службы в армии. 20 июля 2023 года Леонид Иванов погиб при исполнении воинского долга. Детали его гибели не сообщаются.
Давид Гнездовский (Дава), Кыштовский район С 2022 по 2023 год Давид служил в Росгвардии, а в марте 2023 года отправился старшим снайпером в зону СВО в составе Отдельной дивизии специального назначения «Ветераны» под позывным «Дава». Давид Гнездовский из Кыштовского района Новосибирской области с многочисленными осколочными ранениями 10 июня был экстренно эвакуирован из-под Бахмута и доставлен в госпиталь в Луганске, где впоследствии и скончался. Похоронили бойца 29 июля на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Посмертно он был награжден Орденом Мужества. Об этом сообщила администрация Кыштовского района.
Фото: "Правда Севера"
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