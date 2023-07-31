Опубликованы фото погибших на СВО бойцов из Новосибирской области в июле 2023 года

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Жители Новосибирской области и других регионов продолжают защищать Донбасс и ЛНР от неонацистов. К концу июля большая часть территорий уже была освобождена, однако противник не сдается и предпринимает контрнаступление.
К несчастью, некоторые из наших воинов погибли в июле, выполняя свой военный долг. Среди них были мобилизованные и контрактные бойцы Минобороны.
Среди погибших в июле можно назвать добровольца по кличке «Дава» из Кыштовского района, 19-летнего гранатометчика Анатолия Логинова из Чулыма, который считался пропавшим в СВО, мобилизованного бизнесмена Александра Стерликова из Усть-Тарки. Многие из погибших в июле были посмертно награждены Орденом мужества.
Точное количество погибших неизвестно. Многие из тех, с кем прощались в Новосибирской области в июле, погибли в зоне СВО еще в июне.
Издание «МК в Новосибирске» подготовило фотографии наших земляков, не вернувшихся из боя и с которыми прощались в июле. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших.