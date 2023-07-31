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Отец из Новосибирска заплатил дочери 300 тысяч для закрытия уголовного дела

31 июля 2023, 04:32
Фото: Midjourney
Отец был должен дочке
В Новосибирске отец дал 300 тысяч рублей своей дочери, чтобы избежать уголовного преследования за неуплату алиментов.

В Новосибирске отец решил избежать уголовного преследования, оплатив задолженность по алиментам своей 10-летней дочери. Согласно информации, предоставленной пресс-службой УФССП по региону, против мужчины было возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов.

После неудачных попыток требования выплатить долг, он стал ответчиком в уголовном деле за неуплату средств на содержание детей. За это преступление ему грозило лишение свободы до одного года.

Поэтому до начала судебного разбирательства гражданин выплатил всю сумму задолженности, составляющую около 300 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Приставы#Алименты#Дети#Долг
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