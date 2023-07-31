Первые дни «Архипелага 2023» в Новосибирской области показали интерес участников

Как зарегистрированные профессионалы-участники интенсива, так и все желающие смогли научиться рисовать и создавать скульптуры с помощью дронов — эти мероприятия продлятся на площадках НГУи НГТУ до 6 августа в рамках фестиваля «Наука, креативные индустрии и аэронет». Участие в них бесплатное, для этого нужно лишь пройти регистрацию на платформе Leader-ID.ru. Всего на фестивале запланировано 24 мероприятия, среди которых лекции, мастер-классы, дискуссии и интерактивы с применением БАС. Кроме того, пройдут дискуссии об искусственном интеллекте, практиках применения БАС, квизы, квесты, конкурсы и игра в мини-гольф.