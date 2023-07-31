В Новосибирске был составлен рейтинг районов города по уровню заработной платы. Согласно оперативной статистике Новосибирскстата, средняя зарплата в апреле текущего года составила 73,4 тыс. рублей, пишет «РБК Новосибирск». В расчет не включены компании с числом работников менее 15 человек, не являющиеся предприятиями малого бизнеса.