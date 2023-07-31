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Рейтинг зарплат по районам Новосибирска — где получают больше всего

31 июля 2023, 02:13
Фото: 1MI
Рейтинг районов Новосибирска по уровню зарплат

В Новосибирске составили рейтинг зарплат по районам

Средняя зарплата в Новосибирске составила 73,4 тыс. руб., при этом наибольшую зарплату получают жители Железнодорожного, Советского и Центрального районов, а самая низкая зарплата у жителей Первомайского района.

В Новосибирске был составлен рейтинг районов города по уровню заработной платы. Согласно оперативной статистике Новосибирскстата, средняя зарплата в апреле текущего года составила 73,4 тыс. рублей, пишет «РБК Новосибирск». В расчет не включены компании с числом работников менее 15 человек, не являющиеся предприятиями малого бизнеса.

Три района — Железнодорожный, Советский и Центральный — показали зарплату выше 80 тыс. рублей. В то же время, пяти районам досталось меньше 70 тыс. рублей. Разница между самой высокой и самой низкой зарплатами составила 31,7%.

Рейтинг районов Новосибирска по уровню заработной платы выглядит следующим образом:

1. Железнодорожный район — 81,8 тыс. рублей.

2. Советский район — 81,8 тыс. рублей.

3. Центральный район — 80,2 тыс. рублей.

4. Калининский район — 76,5 тыс. рублей.

5. Дзержинский район — 71 тыс. рублей.

6. Заельцовский район — 69,9 тыс. рублей.

7. Октябрьский район — 67,4 тыс. рублей.

8. Ленинский район — 65,8 тыс. рублей.

9. Кировский район — 63,5 тыс. рублей.

10. Первомайский район — 62,1 тыс. рублей.

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