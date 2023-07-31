«Сахалин выигрывает»: медики выбирают островной регион для жизни и работы

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В 2015 году переехала на остров медсестра Онгудайской больницы (Алтай) Ольга Янушкина.
— Я была поражена, на каком высоком уровне находится медицина на Сахалине, — рассказывает Ольга. — Новейшее медоборудование, современные подходы к лечению. И самое главное — так везде, в любой больнице, в самом обычном отделении. Я ездила в гости на Алтай, побывала там в больнице — контраст невероятный. Старое оборудование, медсестры проверяют капельницы в ручном режиме, высчитывают минуты и дозировку самостоятельно… Нет, Сахалин выигрывает по всем позициям.
Уже начав трудиться по специальности в одном из медучреждений Сахалинской области, она увлеклась работой в педиатрии и теперь намерена продолжать развиваться именно в этом направлении.
— Я люблю работу с детьми. Да, маленькие пациенты подчас очень сложные, но я справляюсь, — говорит Ольга. — В нашем отделении проходят лечение ребята с хроническими заболеваниями, ДЦП, им моральная поддержка нужна подчас не меньше, чем современное оборудование и медикаменты. Я разговариваю с ребятами, настраиваю их на позитивный лад, учу верить в лучшее.
Отметим, что власти островного региона продолжают планомерную работу по совершенствованию и развитию сферы медицинских услуг. Новый корпус областного диагностического центра возводится под личным контролем губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Строители намерены сдать важнейший объект на полгода раньше. КДЦ будет оборудован по последнему слову медицины.
Губернатор Валерий Лимаренко уделяет большое внимание и тому, какие меры в островном регионе предпринимаются, чтобы сюда приезжали и оставались работать и жить врачи, медсёстры, фельдшеры… На Сахалине создана целая программа поддержки таких специалистов.
При переезде на острова специалисту оплачивается проезд, предоставляется жильё — арендные квартиры. Супругам медиков оказывают помощь в поиске работы. Дети устраиваются в школы, сады, спортивные секции и кружки.