«Сахалин выигрывает»: медики выбирают островной регион для жизни и работы

— Я была поражена, на каком высоком уровне находится медицина на Сахалине, — рассказывает Ольга. — Новейшее медоборудование, современные подходы к лечению. И самое главное — так везде, в любой больнице, в самом обычном отделении. Я ездила в гости на Алтай, побывала там в больнице — контраст невероятный. Старое оборудование, медсестры проверяют капельницы в ручном режиме, высчитывают минуты и дозировку самостоятельно… Нет, Сахалин выигрывает по всем позициям.