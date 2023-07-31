Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:54
В Новосибирске начались работы по обновлению сквера «Крылья Сибири» на пересечении улиц Орджоникидзе и Советской. Проект включает замену покрытий тротуаров, установку нового освещения, лавочек и арт-объектов.
Работы будут проводиться в два этапа. Основной завершится до конца строительного сезона 2023 года, а озеленение и установка малых архитектурных форм запланированы на 2024 год.
По новому дизайн-проекту будет произведена замена твердых покрытий и тротуаров, также там создадут амфитеатр и отремонтируют чашу фонтана. Сейчас сквер огородили приличным на вид забором. Новосибирцы обходят его по тротуару.
Напомним, что также в Новосибирске закрыт на реконструкцию Первомайский сквер. Таким образом, горожане временно лишаются двух оживленных скверов в центре города, которые действительно нуждаются в ремонте.