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Сквер на Орджоникидзе в центре Новосибирска огородили забором — идет реконструкция

31 июля 2023, 02:52
Фото: atas.info
Территория сквера теперь ограждена забором
На улице Орджоникидзе в Новосибирске закрыли сквер S7 на реконструкцию. Территорию огородили забором, в чем убедился корреспондент Atas.info.

В Новосибирске начались работы по обновлению сквера «Крылья Сибири» на пересечении улиц Орджоникидзе и Советской. Проект включает замену покрытий тротуаров, установку нового освещения, лавочек и арт-объектов.

Работы будут проводиться в два этапа. Основной завершится до конца строительного сезона 2023 года, а озеленение и установка малых архитектурных форм запланированы на 2024 год.

По новому дизайн-проекту будет произведена замена твердых покрытий и тротуаров, также там создадут амфитеатр и отремонтируют чашу фонтана. Сейчас сквер огородили приличным на вид забором. Новосибирцы обходят его по тротуару.

Реконструкция сквера Реконструкция сквера
Реконструкция сквера Реконструкция сквера
Реконструкция сквера Реконструкция сквера
Реконструкция сквера Реконструкция сквера
Реконструкция сквера Реконструкция сквера
Реконструкция сквера
Фото: atas.info

Напомним, что также в Новосибирске закрыт на реконструкцию Первомайский сквер. Таким образом, горожане временно лишаются двух оживленных скверов в центре города, которые действительно нуждаются в ремонте.

Асфальт сняли: что творится в Первомайском сквере во время реконструкции
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#Эмилия Губарева#Сквер#Реконструкция#Орджоникидзе#Советская#Благоустройство#Общество#Город#Новосибирск#Ремонт
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