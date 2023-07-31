Сегодня еще можно оставить свой голос за сосну, чтобы она стала выше в рейтинге конкурса. Сосна Сей выбрана для участия в конкурсе от региона, так как обладает огромными размерами — обхват ствола превышает 4 метра, а высота — более 26 метров. растет сосна на территории детского оздоровительного комплекса. Дереву 320 лет, оно было свидетелем отмены крепостного права, революции, подвига, совершенного в тылу во время Великой Отечественной войны.