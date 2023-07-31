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Сосне из Новосибирской области не хватает голосов, чтобы стать лучшим деревом России

31 июля 2023, 09:46
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
В конкурсе на лучшее дерево года участвовала сосна из Бердска
Уже завтра завершится Национальный конкурс «Российское дерево года 2023», в котором наряду с другими деревьями принимала участие сосна Сей из Бердска.

Конкурс «Российское дерево 2023 года» начался 1 мая. На сайте rosderevo.ru сосна из Бердска участвует в конкурсе под №1. Дереву из Новосибирской области удалось вырваться в десятку, но оно сильно отстает по голосам от тройки лидеров.

Сейчас в конкурсе лидирует Дуб черешчатый — самый крупный дуб в Чувашской Республике. У него более 21 000 голосов. В реестре Памятников природы республиканского значения дуб значится как «Старейшина чувашских дубов».

Сегодня еще можно оставить свой голос за сосну, чтобы она стала выше в рейтинге конкурса. Сосна Сей выбрана для участия в конкурсе от региона, так как обладает огромными размерами — обхват ствола превышает 4 метра, а высота — более 26 метров. растет сосна на территории детского оздоровительного комплекса. Дереву 320 лет, оно было свидетелем отмены крепостного права, революции, подвига, совершенного в тылу во время Великой Отечественной войны.

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#Дерево#Конкурс#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина
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