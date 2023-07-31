Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Конкурс «Российское дерево 2023 года» начался 1 мая. На сайте rosderevo.ru сосна из Бердска участвует в конкурсе под №1. Дереву из Новосибирской области удалось вырваться в десятку, но оно сильно отстает по голосам от тройки лидеров.
Сейчас в конкурсе лидирует Дуб черешчатый — самый крупный дуб в Чувашской Республике. У него более 21 000 голосов. В реестре Памятников природы республиканского значения дуб значится как «Старейшина чувашских дубов».
Сегодня еще можно оставить свой голос за сосну, чтобы она стала выше в рейтинге конкурса. Сосна Сей выбрана для участия в конкурсе от региона, так как обладает огромными размерами — обхват ствола превышает 4 метра, а высота — более 26 метров. растет сосна на территории детского оздоровительного комплекса. Дереву 320 лет, оно было свидетелем отмены крепостного права, революции, подвига, совершенного в тылу во время Великой Отечественной войны.
Студентка из Новосибирска вышла в финал международного конкурса красоты.