Центр ЧВК «Вагнер» в Новосибирске приостановил работу на неопределенный срок

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Центр ЧВК «Вагнер» в Новосибирске временно прекратил набор новых бойцов. Это решение объясняется наличием достаточного числа кандидатов, готовых присоединиться к компании. Официальные телеграм-каналы ЧВК сообщают, что работа региональных центров по набору приостановлена на неопределенный период.
Кроме того, уточняется что сейчас бойцы ЧВК, которые были переброшены в Беларусь, проводят совместные тренировки с механизированными бригадами этой страны.
Ранее компания объявила о приостановке работы своих региональных отделений с 3 июля на один месяц.