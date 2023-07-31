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Центр ЧВК «Вагнер» в Новосибирске приостановил работу на неопределенный срок

31 июля 2023, 05:14
Фото: atas.info
Центр вагнеровцев не работает
Новосибирский центр ЧВК «Вагнер» приостановил набор новых бойцов на неопределённый срок из-за наличия большого кадрового резерва.

Центр ЧВК «Вагнер» в Новосибирске временно прекратил набор новых бойцов. Это решение объясняется наличием достаточного числа кандидатов, готовых присоединиться к компании. Официальные телеграм-каналы ЧВК сообщают, что работа региональных центров по набору приостановлена на неопределенный период.

Кроме того, уточняется что сейчас бойцы ЧВК, которые были переброшены в Беларусь, проводят совместные тренировки с механизированными бригадами этой страны.

Ранее компания объявила о приостановке работы своих региональных отделений с 3 июля на один месяц.

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