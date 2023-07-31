В Новосибирске 60 человек эвакуировали из-за задымления в подвале медучреждения

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В медицинском учреждении на улице Власова произошло задымление в подвале во время обработки медицинских отходов в специальной печи. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Несмотря на это, возгорания не произошло. Согласно правилам, персонал эвакуировал 60 человек из здания.
В настоящее время все вернулись в медицинское учреждение. Подвал был проветрен, на остальных этажах задымления не обнаружено. К счастью, никто не пострадал.