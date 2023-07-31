atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

Изображение материала

В Новосибирске 60 человек эвакуировали из-за задымления в подвале медучреждения

31 июля 2023, 03:22
Фото: 1MI
Пострадавших нет
В Калининском районе Новосибирска произошло задымление в подвале при утилизации медицинских отходов. В результате этого, пришлось эвакуировать 60 человек.

В медицинском учреждении на улице Власова произошло задымление в подвале во время обработки медицинских отходов в специальной печи. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Несмотря на это, возгорания не произошло. Согласно правилам, персонал эвакуировал 60 человек из здания.

В настоящее время все вернулись в медицинское учреждение. Подвал был проветрен, на остальных этажах задымления не обнаружено. К счастью, никто не пострадал.

В Новосибирске возобновила работу ЦКБ Академгородка после пожара
Узнать подробнее
Читайте также:
Страшный пожар в Бердске: частный дом сгорел на улице УшаковаОпубликованы чудовищные фото с пожара в Новосибирской области, где погибли двое людейВ Новосибирской области боец СВО спас женщину с ребенком на пожаре
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Пожар#МЧС#Больница
Подпишитесь
Что творили пилоты Авиашоу в Мочище в пасмурном небе Новосибирска
Вчера, 09:21
Сквер на Орджоникидзе в центре Новосибирска огородили забором — идет реконструкция
Сегодня, 02:52
Рейтинг зарплат по районам Новосибирска — где получают больше всего
Сегодня, 02:13
График выплат всех детских пособий в августе 2023 года
Сегодня, 01:56
Жара до +30 °С: прогноз погоды в Новосибирске на неделю — что ждет сибиряков летом
Вчера, 14:09
Женщина лишилась ноги, вырывая сумку из дверей электрички в Новосибирске
Сегодня, 01:29