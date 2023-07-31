Валерий Лимаренко: масштабные задачи стоят перед строителями Сахалина и Курил

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В ближайшие несколько лет островным строителям предстоит выполнить масштабный фронт работ: вводить не менее 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно, строить важнейшие объекты социальной, дорожной, промышленной и коммунальной инфраструктуры. Словом, работы много — только успевай делать качественно и оперативно.
Отметим, что островной регион уже второй год подряд показывает мощный результат в строительстве, вводя по 500 тысяч «квадратов» жилья (это примерно 7 тысяч квартир). Важным фактором является то, что третья часть от этого количества — социальное и арендное жильё. Эти квартиры выделяют для тех, кто нуждается в расселении из аварийного фонда, специалистам, которые приезжают работать на Сахалин и Курилы.
Активную позицию властей Сахалина по строительству жилья оценили на федеральном уровне, поддержав финансированием на расселение из аварийного жилфонда. За три года область получила из российского бюджета 19 млрд рублей. Новоселье с 2021 года отметили уже более 10 тысяч бывших «аварийщиков».
На встрече губернатора Сахалина со строителями подчеркивалось: в регионе вводятся в строй не просто дома, а крупные жилые комплексы, где есть вся необходимая инфраструктура: от социальной до коммунальной. Например, микрорайоны «Горизонт» и «Уюн парк».
Строится также немало социальных объектов. В этом году сдали детскую школу искусств и физкультурно-оздоровительный комплекс в Аниве, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок» в Южно-Сахалинске. До конца 2023-го должны ввести центр культурного развития, школу на 400 мест и дом-интернат в Шахтерске, сельские дома культуры в Ново-Троицком и Адо-Тымово, спортивную школу восточных единоборств в Южно-Сахалинске, школы в Ногликах и Курильске, детский сад в Крабозаводском, на Шикотане.
В сотрудничестве с крупным бизнесом планируется строительство пять поликлиник в Южно-Сахалинске, Холмске и Углегорске, а также хирургического корпуса областной больницы. Вскоре начнется возведение кампуса Сахалинского государственного университета.
Валерий Лимаренко подчеркнул, что большое внимание уделяется и промышленному строительству. Начались работы на объездной дороге, которая освободит от пробок центр Южно-Сахалинска. Первый ее участок сдадут через год.