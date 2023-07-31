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Выплата к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2023 году — последние новости

31 июля 2023, 09:24
Фото: 1MI
Многие российские семьи хотели бы получить денежное пособие на сборы ребенка в школу
Самой ожидаемой выплатой в конце лета 2023 года является пособие в размере 10 тысяч рублей на подготовку к школе. В пандемийный период ее получали все без исключения семьи, воспитывающие школьников. Распространится ли данная практика на текущий год, расскажем подробно.

В 2021 году глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым каждая семья, воспитывающая детей школьного возраста, получила единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Средства целевые и должны были использоваться для подготовки к новому учебному году. Гражданам инициатива понравилась и они ожидают, что такая практика станет ежегодной.

Отметим, что в текущем году вопрос о выплате «президентских» 10 тысяч рублей не поднимался. Более того, соответствующий проект закона был отклонен депутатами ГД РФ, которые выразили уверенность, что такая поддержка от государства необходима только определенным категориям граждан.

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Кто может рассчитывать на выплату 10 000 рублей

Два года назад мера поддержки от государства в виде 10 тысяч рублей на подготовку к школе была федеральной — средства выплачивались всем категориям семей, которые воспитывают детей школьного возраста. Однако, в этом году данная мера поддержки региональная: руководители субъектов Российской Федерации самостоятельно решают, кому будет оказана мера поддержки.

Так, в июне текущего года депутаты Мособлдумы приняли проект закона, в соответствии с которым ежегодную выплату в размере 7 тысяч рублей на подготовку к школе будут получать многодетные семьи, имеющие низкий уровень дохода. Указанная сумма будет выплачиваться на каждого ребенка. Такую выплату в 2023 году могут получить порядка 20 000 детей. Из регионального бюджета на данные цели выделено 140 миллионов рублей.

Аналогичный проект принят депутатами Санкт-Петербурга, но только сумма ежегодной выплаты составляет 5 194 рубля на каждого ребенка. Начисляться такое пособие будет многодетным и нуждающимся семьям, а также семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и ветеранов, и родителям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

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Выплата к школе в Новосибирске: будет или нет

В 2023 году выплату на подготовку ребенка к первому классу получат многодетные и малоимущие семьи Новосибирской области — размер пособия составляет 5,5 тысяч рублей. При этом в соответствии с региональным законодательством, многодетные семьи с детьми школьного возраста имеют право на ежегодную выплату в размере 2 тысяч рублей на приобретение школьной формы. Если семья имеет низкий достаток, то на приобретение канцелярских товаров дополнительно выделяется еще 300 рублей.

Также в Новосибирской области для многодетных семей предусмотрена единовременная выплата на подготовку к поступлению в вуз в размере до 10 тысяч рублей. Все перечисленные пособия организуют органы соцзащиты после подачи заявления на получения льготного статуса.

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