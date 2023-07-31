В 2023 году выплату на подготовку ребенка к первому классу получат многодетные и малоимущие семьи Новосибирской области — размер пособия составляет 5,5 тысяч рублей. При этом в соответствии с региональным законодательством, многодетные семьи с детьми школьного возраста имеют право на ежегодную выплату в размере 2 тысяч рублей на приобретение школьной формы. Если семья имеет низкий достаток, то на приобретение канцелярских товаров дополнительно выделяется еще 300 рублей.