Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В 2021 году глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым каждая семья, воспитывающая детей школьного возраста, получила единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Средства целевые и должны были использоваться для подготовки к новому учебному году. Гражданам инициатива понравилась и они ожидают, что такая практика станет ежегодной.
Отметим, что в текущем году вопрос о выплате «президентских» 10 тысяч рублей не поднимался. Более того, соответствующий проект закона был отклонен депутатами ГД РФ, которые выразили уверенность, что такая поддержка от государства необходима только определенным категориям граждан.
Два года назад мера поддержки от государства в виде 10 тысяч рублей на подготовку к школе была федеральной — средства выплачивались всем категориям семей, которые воспитывают детей школьного возраста. Однако, в этом году данная мера поддержки региональная: руководители субъектов Российской Федерации самостоятельно решают, кому будет оказана мера поддержки.
Так, в июне текущего года депутаты Мособлдумы приняли проект закона, в соответствии с которым ежегодную выплату в размере 7 тысяч рублей на подготовку к школе будут получать многодетные семьи, имеющие низкий уровень дохода. Указанная сумма будет выплачиваться на каждого ребенка. Такую выплату в 2023 году могут получить порядка 20 000 детей. Из регионального бюджета на данные цели выделено 140 миллионов рублей.
Аналогичный проект принят депутатами Санкт-Петербурга, но только сумма ежегодной выплаты составляет 5 194 рубля на каждого ребенка. Начисляться такое пособие будет многодетным и нуждающимся семьям, а также семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и ветеранов, и родителям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2023 году выплату на подготовку ребенка к первому классу получат многодетные и малоимущие семьи Новосибирской области — размер пособия составляет 5,5 тысяч рублей. При этом в соответствии с региональным законодательством, многодетные семьи с детьми школьного возраста имеют право на ежегодную выплату в размере 2 тысяч рублей на приобретение школьной формы. Если семья имеет низкий достаток, то на приобретение канцелярских товаров дополнительно выделяется еще 300 рублей.
Также в Новосибирской области для многодетных семей предусмотрена единовременная выплата на подготовку к поступлению в вуз в размере до 10 тысяч рублей. Все перечисленные пособия организуют органы соцзащиты после подачи заявления на получения льготного статуса.