14 отморозков с оружием громили офисы новосибирских букмекеров — судят троих

Сейчас на скамье подсудимых находятся лишь трое участников банды — Константин Никулин, Евгений Кролевец и Данил Даринский. Предполагаемого главаря обвиняют в крупном вымогательстве, покушение на уничтожение чужого имущества и незаконном хранении оружия, что, в совокупности, грозит пятнадцатью годами лишения свободы и штрафом до миллиона рублей. Его возможных подельников обвиняют в уничтожении имущества букмекеров, каждый из них может провести за решеткой пять лет.