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14 отморозков с оружием громили офисы новосибирских букмекеров — судят троих

1 августа 2023, 08:53
Фото: Управление судебного департамента по Новосибирской области
На скамье подсудимых находятся лишь трое

В Новосибирске начали судить рэкетиров, громивших букмекерские конторы

В Новосибирске началось расследование уголовного дела в отношении троих участников вооруженной банды. Их обвиняют в вымогательстве денег в букмекерских конторах и уничтожении чужого имущества.
«Органами предварительного расследования установлено, что Никулин К. Ю. предложил ранее знакомым Кролевцу Е. С., Даринскому Д. Н. и неустановленным в ходе следствия лицам численностью 11 человек в течение длительного периода времени в разных составах уничтожить и повредить имущество, принадлежащее АО „СпортБет“ (пункты приема ставок), — рассказали „НГС Новосибирск“ в пресс-службе Калининского районного суда.

По версии следствия, главарем банды рэкетиров являлся Константин Никулин. Сибиряк организовывал действия подчиненных и обеспечивал их оружием. Главной целью вымогателей было получение денег от букмекерских контор. В частности, 10 августа 2022 года Никулин с подельниками мог потребовать от сотрудника одного из офисов 3 миллиона рублей.

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Сейчас на скамье подсудимых находятся лишь трое участников банды — Константин Никулин, Евгений Кролевец и Данил Даринский. Предполагаемого главаря обвиняют в крупном вымогательстве, покушение на уничтожение чужого имущества и незаконном хранении оружия, что, в совокупности, грозит пятнадцатью годами лишения свободы и штрафом до миллиона рублей. Его возможных подельников обвиняют в уничтожении имущества букмекеров, каждый из них может провести за решеткой пять лет.

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