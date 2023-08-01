14 отморозков с оружием громили офисы новосибирских букмекеров — судят троих

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Published Сегодня, 08:53
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«Органами предварительного расследования установлено, что Никулин К. Ю. предложил ранее знакомым Кролевцу Е. С., Даринскому Д. Н. и неустановленным в ходе следствия лицам численностью 11 человек в течение длительного периода времени в разных составах уничтожить и повредить имущество, принадлежащее АО „СпортБет“ (пункты приема ставок), — рассказали „НГС Новосибирск“ в пресс-службе Калининского районного суда.
По версии следствия, главарем банды рэкетиров являлся Константин Никулин. Сибиряк организовывал действия подчиненных и обеспечивал их оружием. Главной целью вымогателей было получение денег от букмекерских контор. В частности, 10 августа 2022 года Никулин с подельниками мог потребовать от сотрудника одного из офисов 3 миллиона рублей.
Сейчас на скамье подсудимых находятся лишь трое участников банды — Константин Никулин, Евгений Кролевец и Данил Даринский. Предполагаемого главаря обвиняют в крупном вымогательстве, покушение на уничтожение чужого имущества и незаконном хранении оружия, что, в совокупности, грозит пятнадцатью годами лишения свободы и штрафом до миллиона рублей. Его возможных подельников обвиняют в уничтожении имущества букмекеров, каждый из них может провести за решеткой пять лет.