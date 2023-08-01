324-летняя сосна из Бердска не стала «Российским деревом года 2023»

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Сосна по имени Сей, которая растет в Образовательном парке имени Олега Кошевого в Бердске, не смогла стать победителем конкурса «Российское дерево года 2023». В прошлый понедельник, 31 июля, были объявлены результаты конкурса. Об этом говорится на сайте rosderevo.ru.
Этой сосне 324 лет, она является гигантом с обхватом четыре метра и высотой, сравнимой с 9-этажным домом. Несмотря на то, что она набрала 2,6 тысячи голосов, она не вошла в тройку лидеров.
Первое место занял дуб по имени «Старейшина чувашских дубов», его возраст составляет 372 года, и за него проголосовали 21,6 тысячи человек. На втором месте оказался Панский дуб из Белгородской области с 14 004 голосами. Тройку лидеров закрыл дуб «Елагино-островский хранитель» из Санкт-Петербурга с 8 838 голосами.
Организаторы конкурса отметили, что в данном конкурсе нет проигравших, так как его целью является вдохновить активных граждан заботиться о природной среде и обратить внимание на значение старых деревьев в истории и культурном наследии страны.