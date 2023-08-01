Если в День Святого Валентина принято дарить друг другу подарки и «валентинки», то в День любимой девушки важно больше внимание, а не презенты. Кто желает, может порадовать вторую половинку цветами и открыткой. Но лучше провести день вместе на прогулке в самых романтичных местах мегаполиса.