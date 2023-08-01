Posted Сегодня, 00:31
Published Сегодня, 00:31
Modified Сегодня, 00:31
Updated Сегодня, 00:31
Если в День Святого Валентина принято дарить друг другу подарки и «валентинки», то в День любимой девушки важно больше внимание, а не презенты. Кто желает, может порадовать вторую половинку цветами и открыткой. Но лучше провести день вместе на прогулке в самых романтичных местах мегаполиса.
Самым излюбленным местом влюбленных являются новосибирские «Мальдивы». Это небольшое озеро ярко-синего цвета, напоминающее океан на Мальдивах. Посмотреть на него съезжаются не только местные жители, но и туристы со всей страны. А все ради шикарных, живописных фотографий.
Купаться в этом водоеме строго запрещено. Вода насыщена продуктами сгорания бурого угля с золоотвала ТЭЦ, отсюда и такой цвет озера.
Девушку можно пригласить в НОВАТ. Поход в театр — это, пожалуй, самый традиционный способ поздравления дам, но не такой дешевый, как кинотеатр. Еще обычно к билету прилагается дополнительный подарок — это новое вечернее платье.
С 1 августа в театре оперы и балета на большой сцене показывают «Спящую красавицу». Ну как такую постановку можно пропустить.
Многие девушки просто обожают цветы и наверняка их порадует прогулка в Центральном сибирском ботаническом саду. Это лайфхак для парней, у которых нет денег на букет.
В ботсаду растут десятки тысяч видов растений, деревьев. Отечественных сортов и экзотических. Это лучшее место для прогулок среди уникальных цветов, самые классные фотографии вам обеспечены.
В местной оранжерее круглый год царит тропический рай. Также в саду можно устроить пикник на траве или прокатиться на велосипеде.
Прогулочные тропинки вдоль хвойных деревьев, белочки, снующие под ногами прохожих. Также аттракционы, фотовыставки и концерты.
На целый день можно уехать с девушкой и забыть о городской суете в крупнейший в Новосибирске Заельцовский парк. Там также, как в ботсаду, растут краснокнижные растения, и как в Березовой роще по деревьям бегают белки.
В парке есть аттракционы, площадки для фотосессий и занятий спортом. Можно прогуляться к пляжу и устроить пикник под открытым небом.
Также в топ лучших мест для прогулок с девушкой входит самый шикарный сад Эдем. Это очень красивое место, окруженное скульптурами львов, ангелов, птиц, черепах, сердец. В этом парке частенько парни делают своим вторым половинкам предложения — на заметку.
Если никуда не успеваете, выбирайте для прогулок Михайловскую набережную или новый парк «Арена». Это приятные места для спокойных бесед, занятий спортом, можно прокатиться, держась за руку, на роликах.
Рядом есть речной вокзал откуда можно прокатиться на теплоходе до острова Кораблик, либо до Старой пристани.
Вы можете посетить также Новосибирский зоопарк. Если животных уже знаете по именам, попробуйте открыть для своей пары Динопарк. На территории есть «Дом вверх дном», «Замок ужасов», «Дом Бабы Яги».