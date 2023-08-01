atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 00:31

Published Сегодня, 00:31

Modified Сегодня, 00:31

Updated Сегодня, 00:31

Изображение материала

День любимой девушки 2023 в Новосибирске: как поздравить подругу 1 августа

1 августа 2023, 00:31
Фото: Midjourney
Один из самых романтичных праздников отмечают во всем мире 1 августа 2023 года под названием День любимой девушки. Парни сегодня должны приносить своим возлюбленным завтрак в постель, осыпать комплементами и развлекать. Как поздравить подругу, куда сводить в Новосибирске — в материале Atas.info.

Если в День Святого Валентина принято дарить друг другу подарки и «валентинки», то в День любимой девушки важно больше внимание, а не презенты. Кто желает, может порадовать вторую половинку цветами и открыткой. Но лучше провести день вместе на прогулке в самых романтичных местах мегаполиса.

Новосибирские «Мальдивы» — лучшее место для фотосессии влюбленных

Фото: Роман Павлов / www.tourister.ru

Самым излюбленным местом влюбленных являются новосибирские «Мальдивы». Это небольшое озеро ярко-синего цвета, напоминающее океан на Мальдивах. Посмотреть на него съезжаются не только местные жители, но и туристы со всей страны. А все ради шикарных, живописных фотографий.

Купаться в этом водоеме строго запрещено. Вода насыщена продуктами сгорания бурого угля с золоотвала ТЭЦ, отсюда и такой цвет озера.

«Барби» не покажут в кино, поэтому лучше пойти в театр

Фото: atas.info

Девушку можно пригласить в НОВАТ. Поход в театр — это, пожалуй, самый традиционный способ поздравления дам, но не такой дешевый, как кинотеатр. Еще обычно к билету прилагается дополнительный подарок — это новое вечернее платье.

С 1 августа в театре оперы и балета на большой сцене показывают «Спящую красавицу». Ну как такую постановку можно пропустить.

Живописные парки, сады и скверы для прогулок влюбленных пар

Многие девушки просто обожают цветы и наверняка их порадует прогулка в Центральном сибирском ботаническом саду. Это лайфхак для парней, у которых нет денег на букет.

В ботсаду растут десятки тысяч видов растений, деревьев. Отечественных сортов и экзотических. Это лучшее место для прогулок среди уникальных цветов, самые классные фотографии вам обеспечены.

В местной оранжерее круглый год царит тропический рай. Также в саду можно устроить пикник на траве или прокатиться на велосипеде.

Фото: atas.info

Прогулочные тропинки вдоль хвойных деревьев, белочки, снующие под ногами прохожих. Также аттракционы, фотовыставки и концерты.

На целый день можно уехать с девушкой и забыть о городской суете в крупнейший в Новосибирске Заельцовский парк. Там также, как в ботсаду, растут краснокнижные растения, и как в Березовой роще по деревьям бегают белки.

В парке есть аттракционы, площадки для фотосессий и занятий спортом. Можно прогуляться к пляжу и устроить пикник под открытым небом.

Также в топ лучших мест для прогулок с девушкой входит самый шикарный сад Эдем. Это очень красивое место, окруженное скульптурами львов, ангелов, птиц, черепах, сердец. В этом парке частенько парни делают своим вторым половинкам предложения — на заметку.

Если никуда не успеваете, выбирайте для прогулок Михайловскую набережную или новый парк «Арена». Это приятные места для спокойных бесед, занятий спортом, можно прокатиться, держась за руку, на роликах.

Рядом есть речной вокзал откуда можно прокатиться на теплоходе до острова Кораблик, либо до Старой пристани.

Вы можете посетить также Новосибирский зоопарк. Если животных уже знаете по именам, попробуйте открыть для своей пары Динопарк. На территории есть «Дом вверх дном», «Замок ужасов», «Дом Бабы Яги».

#Алина Шефер#Общество#Праздник#Места#Отдых#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Первый матч в новом ЛДС «Сибирь-Арена» играют 13 августа сборные России и Беларуси
31 июля, 07:06
Бэби-тур: где лучше рожать детей в Новосибирске или Москве — сравниваем пособия
31 июля, 16:37
Рейтинг зарплат по районам Новосибирска — где получают больше всего
31 июля, 02:13
Грибник в Новосибирске нашел в лесу более 60 свежих могил
Сегодня, 02:58
Магическую куклу вуду в гробу продают в Новосибирске для колдовских обрядов
Сегодня, 01:53
В Новосибирске проводили на пенсию пса-спасателя Семаргла после 12 лет службы
Сегодня, 01:36