График выплаты детских пособий в августе 2023 года

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
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Updated Сегодня, 01:25
Каждый месяц детские пособия поступают на банковские карты родителей по 3 числам. Деньги приходят день в день, если платежная дата не выпадает на выходной. В августе 3 число выпадет на четверг и досрочных зачислений не будет.
Традиционно выплаты стоит ждать следующим категориям:
— Семьям с детьми от 3 до 7 лет;
— Семьям с детьми от 8 до 17 лет;
— Беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель;
— Безработным родителям, ухаживающим за ребенком до 1,5 лет;
— Детям военнослужащих и беременным женам солдат, призванных на срочную службу;
— В связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет;
Выплата на детей в возрасте от трех до семи лет должна поступить на банковские карты родителей с 3 по 10 августа, судя по графику Центра социальной поддержки населения Новосибирской области. К слову отметим, что размер этих пособий составляет 50% (7 630,50 руб.) от прожиточного минимума в регионе, либо назначают 75% (11 445,75 руб.), или 100% (15 261,00 руб.).
Также с 3 по 10 августа поступают каждый месяц выплаты на:
— Ребенка-инвалида — 444,75 ₽. Родителю или опекуну необходимо подать заявление на это пособие.
— Ребенка с ВИЧ в размере 444,75 руб.
— Третьего ребенка или последующих детей до 3 лет — 15261,00 рубля;
— Трех и более детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, ежемесячной компенсации расходов по присмотру и уходу — 16500 рублей в месяц на 1 ребенка.
Двум и более детям из многодетной семьи, поступившим в первый класс, назначается единовременная выплата в размере 5500 рублей. Также ежегодно родителям выплачивают по 330 рублей на покупку канцелярии в школу на каждого ребенка.
На приобретение школьной формы и иной одежды начисляют разово по 2200 рублей.
Кроме того, на 11000 рублей могут рассчитывать дети или уже совершеннолетние сибиряки из многодетной семьи, которые поступили в университет. Выплаты начнутся с 16 августа 2023 года.
Если летом многодетная семья сделала ремонт в доме или купила новое жилье, то она может рассчитывать на единовременную компенсацию в размере 100000 рублей. Для этого им нужно подать заявление, собрать все чеки о покупках материалов или самого дома и ждать до 30 дней.
Заявление, поданное в июле, рассмотрят до августа и уже с 16 числа могут начислить деньги. Подобным образом начисляют выплаты многодетным, воспитывающим 7 и более детей за покупку автомобиля.
Один раз родители также могут получить выплату за рождение близняшек/двойняшек, тройняшек и более детей. Размер выплаты равен 5500 рублей.
«Предоставляются сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем имуществе на праве собственности, а также сведения о получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг», — сообщают в соцзащите Новосибирской области.
Сроки выплат семьям из материнского капитала и работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет отличаются от общепринятых. Эти пособия отправляют в банки 5 числа каждого месяца.
Размер выплаты из маткапитала составляет более 15000 рублей и назначается семьям, чей доход ниже двух прожиточных минимума на человека.
Пособие по уходу за ребенком работающим родителям поступить 8 августа. Размер выплаты — 40% от среднего заработка члена семьи (матери, отца).
Стоит отметить, родители, которые получают выплаты почтовыми отделениями. должны ориентироваться на график, утвержденный Почтой России. По праздникам пункты почты работают по расписанию выходного дня.