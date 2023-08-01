График выплаты детских пособий в августе 2023 года

Если летом многодетная семья сделала ремонт в доме или купила новое жилье, то она может рассчитывать на единовременную компенсацию в размере 100000 рублей. Для этого им нужно подать заявление, собрать все чеки о покупках материалов или самого дома и ждать до 30 дней.